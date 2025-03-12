КотировкиРазделы
Валюты / KOF
KOF: Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each

81.07 USD 1.19 (1.45%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс KOF за сегодня изменился на -1.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 80.54, а максимальная — 82.75.

Следите за динамикой Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций KOF сегодня?

Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each (KOF) сегодня оценивается на уровне 81.07. Инструмент торгуется в пределах 80.54 - 82.75, вчерашнее закрытие составило 82.26, а торговый объем достиг 532. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KOF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each?

Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each в настоящее время оценивается в 81.07. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.35% и USD. Отслеживайте движения KOF на графике в реальном времени.

Как купить акции KOF?

Вы можете купить акции Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each (KOF) по текущей цене 81.07. Ордера обычно размещаются около 81.07 или 81.37, тогда как 532 и -1.36% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KOF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции KOF?

Инвестирование в Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each предполагает учет годового диапазона 72.68 - 100.06 и текущей цены 81.07. Многие сравнивают -2.63% и -12.87% перед размещением ордеров на 81.07 или 81.37. Изучайте ежедневные изменения цены KOF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции COCA COLA FEMSA SAB DE CV?

Самая высокая цена COCA COLA FEMSA SAB DE CV (KOF) за последний год составила 100.06. Акции заметно колебались в пределах 72.68 - 100.06, сравнение с 82.26 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции COCA COLA FEMSA SAB DE CV?

Самая низкая цена COCA COLA FEMSA SAB DE CV (KOF) за год составила 72.68. Сравнение с текущими 81.07 и 72.68 - 100.06 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KOF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций KOF?

В прошлом Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 82.26 и -2.35% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
80.54 82.75
Годовой диапазон
72.68 100.06
Предыдущее закрытие
82.26
Open
82.19
Bid
81.07
Ask
81.37
Low
80.54
High
82.75
Объем
532
Дневное изменение
-1.45%
Месячное изменение
-2.63%
6-месячное изменение
-12.87%
Годовое изменение
-2.35%
04 октября, суббота