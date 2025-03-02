QuotazioniSezioni
KOF: Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each

82.62 USD 0.36 (0.44%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio KOF ha avuto una variazione del 0.44% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 82.19 e ad un massimo di 82.75.

Segui le dinamiche di Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

KOF News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni KOF oggi?

Oggi le azioni Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each sono prezzate a 82.62. Viene scambiato all'interno di 82.19 - 82.75, la chiusura di ieri è stata 82.26 e il volume degli scambi ha raggiunto 51. Il grafico dei prezzi in tempo reale di KOF mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each pagano dividendi?

Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each è attualmente valutato a 82.62. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.48% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di KOF.

Come acquistare azioni KOF?

Puoi acquistare azioni Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each al prezzo attuale di 82.62. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 82.62 o 82.92, mentre 51 e 0.52% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di KOF sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni KOF?

Investire in Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each implica considerare l'intervallo annuale 72.68 - 100.06 e il prezzo attuale 82.62. Molti confrontano -0.77% e -11.20% prima di effettuare ordini su 82.62 o 82.92. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di KOF con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni COCA COLA FEMSA SAB DE CV?

Il prezzo massimo di COCA COLA FEMSA SAB DE CV nell'ultimo anno è stato 100.06. All'interno di 72.68 - 100.06, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 82.26 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni COCA COLA FEMSA SAB DE CV?

Il prezzo più basso di COCA COLA FEMSA SAB DE CV (KOF) nel corso dell'anno è stato 72.68. Confrontandolo con gli attuali 82.62 e 72.68 - 100.06 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda KOF muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di KOF?

Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 82.26 e -0.48%.

Intervallo Giornaliero
82.19 82.75
Intervallo Annuale
72.68 100.06
Chiusura Precedente
82.26
Apertura
82.19
Bid
82.62
Ask
82.92
Minimo
82.19
Massimo
82.75
Volume
51
Variazione giornaliera
0.44%
Variazione Mensile
-0.77%
Variazione Semestrale
-11.20%
Variazione Annuale
-0.48%
03 ottobre, venerdì
10:05
USD
Discorso di Williams, Membro del FOMC
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
Tasso di Disoccupazione
Agire
Fcst
4.2%
Prev
4.3%
12:30
USD
Libri Paga Non Agricoli
Agire
Fcst
84 K
Prev
22 K
12:30
USD
Tasso di Partecipazione
Agire
Fcst
62.2%
Prev
62.3%
12:30
USD
Guadagno Medio Orario m/m
Agire
Fcst
0.4%
Prev
0.3%
12:30
USD
Guadagno Medio Orario a/a
Agire
Fcst
3.9%
Prev
3.7%
12:30
USD
Libri Paga Privati Non Agricoli
Agire
Fcst
98 K
Prev
38 K
12:30
USD
Tasso di Disoccupazione U6
Agire
Fcst
7.8%
Prev
8.1%
13:45
USD
Indice dei servizi S&P Global PMI
Agire
54.2
Fcst
56.4
Prev
54.5
13:45
USD
Indice Composito S&P Global PMI
Agire
53.6
Fcst
55.0
Prev
55.4
14:00
USD
PMI Non Manifatturiero ISM
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
ISM Occupazione Non Manifatturiero
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
Prezzi Pagati Non Manifatturieri ISM
Agire
Fcst
Prev
17:00
USD
Baker Hughes CONTEGGIO DELLE PIATTAFORME PETROLIFERE STATUNITENSI
Agire
Fcst
Prev
424
17:00
USD
Baker Hughes US Total Rig Count
Agire
Fcst
Prev
549
17:40
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Oro Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
266.7 K
19:30
USD
CFTC Greggio Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
103.0 K
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
-172.5 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
23.4 K