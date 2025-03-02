- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
KOF: Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each
Il tasso di cambio KOF ha avuto una variazione del 0.44% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 82.19 e ad un massimo di 82.75.
Segui le dinamiche di Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KOF News
- Earnings call transcript: Kaufman & Broad’s Q3 2025 shows revenue growth
- Kaufman & Broad: crescita dei ricavi del 6,2% nei primi 9 mesi del 2025
- Kaufman & Broad 9M 2025 slides: outperforming market with 6.2% revenue growth
- Earnings call transcript: Coca-Cola FEMSA Q2 2025 misses EPS forecast
- Tracking Tweedy Browne Portfolio – Q2 2025 Update (NYSEARCA:COPY)
- Tweedy, Browne Mutual Funds Q2 2025 Commentary
- Are Consumer Staples Stocks Lagging Carlsberg (CABGY) This Year?
- FEMSA Q2: A Solid Refuge In Consumer Staples (NYSE:FMX)
- Best Income Stocks to Buy for July 29th
- Coca-Cola Femsa ADR earnings missed by Mex$3.98, revenue fell short of estimates
- Coca-Cola FEMSA: An Undervalued Giant In Latin American Consumer Staples
- Coca-Cola FEMSA, S.A.B. De C.V. (KOF) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Coca-Cola FEMSA: Increased Capex, Reduced Long-Term FX Volatility (NYSE:KOF)
- Kaufman & Broad H1 2025 slides: revenue up 10.4%, strategic urban projects advance
- ClearBridge International Growth ADR Strategy Q2 2025 Commentary
- Citi raises Coca Cola Femsa stock price target to $109 on estimate revision
- Coke, Monster Still Sizzle Amid Strong Demand And Tailwinds: Analyst - Coca-Cola (NYSE:KO), Monster Beverage (NASDAQ:MNST)
- Keurig Dr Pepper Is Brewing A Comeback: Strong EPS And Cheap Valuation (NASDAQ:KDP)
- Morgan Stanley upgrades Coca Cola Femsa stock rating to overweight
- ClearBridge Global Growth Strategy Q1 2025 Commentary
- Comprehensive Q1 Review Of My Stock Picks + Ratings Updates
- Coca-Cola FEMSA: Currency Volatility Tempers Strong Results (NYSE:KOF)
- Coca-Cola Consolidated: An Under-The-Radar Bottler With Great Pricing Power (NASDAQ:COKE)
- FEMSA (FMX): Q4 Rebound In Proximity America's Growth Is Encouraging - Maintain Buy
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni KOF oggi?
Oggi le azioni Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each sono prezzate a 82.62. Viene scambiato all'interno di 82.19 - 82.75, la chiusura di ieri è stata 82.26 e il volume degli scambi ha raggiunto 51. Il grafico dei prezzi in tempo reale di KOF mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each pagano dividendi?
Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each è attualmente valutato a 82.62. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.48% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di KOF.
Come acquistare azioni KOF?
Puoi acquistare azioni Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each al prezzo attuale di 82.62. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 82.62 o 82.92, mentre 51 e 0.52% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di KOF sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni KOF?
Investire in Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each implica considerare l'intervallo annuale 72.68 - 100.06 e il prezzo attuale 82.62. Molti confrontano -0.77% e -11.20% prima di effettuare ordini su 82.62 o 82.92. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di KOF con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni COCA COLA FEMSA SAB DE CV?
Il prezzo massimo di COCA COLA FEMSA SAB DE CV nell'ultimo anno è stato 100.06. All'interno di 72.68 - 100.06, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 82.26 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni COCA COLA FEMSA SAB DE CV?
Il prezzo più basso di COCA COLA FEMSA SAB DE CV (KOF) nel corso dell'anno è stato 72.68. Confrontandolo con gli attuali 82.62 e 72.68 - 100.06 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda KOF muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di KOF?
Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 82.26 e -0.48%.
- Chiusura Precedente
- 82.26
- Apertura
- 82.19
- Bid
- 82.62
- Ask
- 82.92
- Minimo
- 82.19
- Massimo
- 82.75
- Volume
- 51
- Variazione giornaliera
- 0.44%
- Variazione Mensile
- -0.77%
- Variazione Semestrale
- -11.20%
- Variazione Annuale
- -0.48%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 4.2%
- Prev
- 4.3%
- Agire
-
- Fcst
- 84 K
- Prev
- 22 K
- Agire
-
- Fcst
- 62.2%
- Prev
- 62.3%
- Agire
-
- Fcst
- 0.4%
- Prev
- 0.3%
- Agire
-
- Fcst
- 3.9%
- Prev
- 3.7%
- Agire
-
- Fcst
- 98 K
- Prev
- 38 K
- Agire
-
- Fcst
- 7.8%
- Prev
- 8.1%
- Agire
- 54.2
- Fcst
- 56.4
- Prev
- 54.5
- Agire
- 53.6
- Fcst
- 55.0
- Prev
- 55.4
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 424
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 549
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 266.7 K
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 103.0 K
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- -172.5 K
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 23.4 K