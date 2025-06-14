Divisas / IBCP
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
IBCP: Independent Bank Corporation
31.19 USD 0.06 (0.19%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de IBCP de hoy ha cambiado un 0.19%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 30.95, mientras que el máximo ha alcanzado 31.97.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Independent Bank Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IBCP News
- Why Independent Bank (IBCP) is a Great Dividend Stock Right Now
- Why Independent Bank (IBCP) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
- Independent Bank Corporation board member Michael Magee dies at 70
- Independent Bank (IBCP) is a Top Dividend Stock Right Now: Should You Buy?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Independent Bank (IBCP) Could Be a Great Choice
- Independent Bank Q2 2025 slides reveal commercial lending strength despite revenue miss
- Independent Bank Corporation (IBCP) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Independent Bank Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:IBCP)
- Earnings call transcript: Independent Bank Q2 2025 reports mixed results
- Independent Bank (IBCP) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Independent Bank Corp earnings beat by $0.02, revenue fell short of estimates
- First Busey (BUSE) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Earnings Preview: Independent Bank (IBCP) Q2 Earnings Expected to Decline
- Independent Bank Corporation Announces Date for Its Second Quarter 2025 Earnings Release
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Independent bank director Beia buys $55,813 in shares
- JPSV ETF: These 2 Competitors Look Better For Now
Rango diario
30.95 31.97
Rango anual
26.75 40.26
- Cierres anteriores
- 31.13
- Open
- 31.92
- Bid
- 31.19
- Ask
- 31.49
- Low
- 30.95
- High
- 31.97
- Volumen
- 288
- Cambio diario
- 0.19%
- Cambio mensual
- -4.41%
- Cambio a 6 meses
- 2.30%
- Cambio anual
- -5.37%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B