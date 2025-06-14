KurseKategorien
Währungen / IBCP
Zurück zum Aktien

IBCP: Independent Bank Corporation

31.70 USD 0.27 (0.84%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IBCP hat sich für heute um -0.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.51 bis zu einem Hoch von 32.04 gehandelt.

Verfolgen Sie die Independent Bank Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IBCP News

Tagesspanne
31.51 32.04
Jahresspanne
26.75 40.26
Vorheriger Schlusskurs
31.97
Eröffnung
31.98
Bid
31.70
Ask
32.00
Tief
31.51
Hoch
32.04
Volumen
49
Tagesänderung
-0.84%
Monatsänderung
-2.85%
6-Monatsänderung
3.97%
Jahresänderung
-3.82%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K