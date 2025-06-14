Währungen / IBCP
IBCP: Independent Bank Corporation
31.70 USD 0.27 (0.84%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IBCP hat sich für heute um -0.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.51 bis zu einem Hoch von 32.04 gehandelt.
Verfolgen Sie die Independent Bank Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IBCP News
Tagesspanne
31.51 32.04
Jahresspanne
26.75 40.26
- Vorheriger Schlusskurs
- 31.97
- Eröffnung
- 31.98
- Bid
- 31.70
- Ask
- 32.00
- Tief
- 31.51
- Hoch
- 32.04
- Volumen
- 49
- Tagesänderung
- -0.84%
- Monatsänderung
- -2.85%
- 6-Monatsänderung
- 3.97%
- Jahresänderung
- -3.82%
