IBCP: Independent Bank Corporation

31.35 USD 0.62 (1.94%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de IBCP a changé de -1.94% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 31.19 et à un maximum de 32.04.

Suivez la dynamique Independent Bank Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Range quotidien
31.19 32.04
Range Annuel
26.75 40.26
Clôture Précédente
31.97
Ouverture
31.98
Bid
31.35
Ask
31.65
Plus Bas
31.19
Plus Haut
32.04
Volume
497
Changement quotidien
-1.94%
Changement Mensuel
-3.92%
Changement à 6 Mois
2.82%
Changement Annuel
-4.88%
20 septembre, samedi