Валюты / IBCP
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
IBCP: Independent Bank Corporation
31.13 USD 0.46 (1.46%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IBCP за сегодня изменился на -1.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.96, а максимальная — 31.60.
Следите за динамикой Independent Bank Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости IBCP
- Why Independent Bank (IBCP) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
- Independent Bank Corporation board member Michael Magee dies at 70
- Independent Bank (IBCP) is a Top Dividend Stock Right Now: Should You Buy?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Independent Bank (IBCP) Could Be a Great Choice
- Independent Bank Q2 2025 slides reveal commercial lending strength despite revenue miss
- Independent Bank Corporation (IBCP) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Independent Bank Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:IBCP)
- Earnings call transcript: Independent Bank Q2 2025 reports mixed results
- Independent Bank (IBCP) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Independent Bank Corp earnings beat by $0.02, revenue fell short of estimates
- First Busey (BUSE) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Earnings Preview: Independent Bank (IBCP) Q2 Earnings Expected to Decline
- Independent Bank Corporation Announces Date for Its Second Quarter 2025 Earnings Release
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Independent bank director Beia buys $55,813 in shares
- JPSV ETF: These 2 Competitors Look Better For Now
Дневной диапазон
30.96 31.60
Годовой диапазон
26.75 40.26
- Предыдущее закрытие
- 31.59
- Open
- 31.50
- Bid
- 31.13
- Ask
- 31.43
- Low
- 30.96
- High
- 31.60
- Объем
- 253
- Дневное изменение
- -1.46%
- Месячное изменение
- -4.60%
- 6-месячное изменение
- 2.10%
- Годовое изменение
- -5.55%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.