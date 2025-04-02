- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
IAI: iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
El tipo de cambio de IAI de hoy ha cambiado un 0.80%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 174.94, mientras que el máximo ha alcanzado 176.67.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IAI News
- M&A Deals Thriving in 2025: ETFs in Focus
- Should You Invest in the iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI)?
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- IAI: An Attractive Alternative To High Beta Tech And Growth ETFs
- Pinpointing Targets In The Financial Sector
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Support For Stocks Builds Despite Mixed Data
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Should You Invest in the iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI)?
- Financials Start Q2 ’25 Earnings With Bang; Expect Another Solid S&P 500 Earnings Quarter
- U.S. Investor Risk Appetite Returns In July, Yet Bearish Stock Outlook Persists
- Weekly Commentary: Back For A Second Attempt
- Who Will Benefit From Deregulation?
- Midyear Equity Outlook: Staying Selective Amid Volatility
- Mid-Year Perspectives 2025: Cutting Through The Noise
- 3 Areas Of Focus As U.S. Earnings Strength Continues
- Where To Look For Opportunities As America Remakes Its Economy
- Institutional, Retail Investors Shed $27B In US Stocks In Early April Sell-Off
- IAI: Would Have Liked More Equity Brokerage Exposure (NYSEARCA:IAI)
- Market Update: Our Views On The Tariff News
- April 2025 Perspective
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de IAI hoy?
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) se evalúa hoy en 176.04. El instrumento se negocia dentro de 174.94 - 176.67; el cierre de ayer ha sido 174.64 y el volumen comercial ha alcanzado 208. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios IAI en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF?
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF se evalúa actualmente en 176.04. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 32.09% y USD. Monitoree los movimientos de IAI en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de IAI?
Puede comprar acciones de iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) al precio actual de 176.04. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 176.04 o 176.34, mientras que 208 y 0.63% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de IAI en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de IAI?
Invertir en iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF implica tener en cuenta el rango anual 116.88 - 179.06 y el precio actual 176.04. Muchos comparan 0.10% y 25.14% antes de colocar órdenes en 176.04 o 176.34. Estudie los cambios diarios de precios de IAI en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF?
El precio más alto de iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) en el último año ha sido 179.06. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 116.88 - 179.06, una comparación con 174.64 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF?
El precio más bajo de iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) para el año ha sido 116.88. La comparación con los actuales 176.04 y 116.88 - 179.06 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de IAI en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de IAI?
En el pasado, iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 174.64 y 32.09% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 174.64
- Open
- 174.94
- Bid
- 176.04
- Ask
- 176.34
- Low
- 174.94
- High
- 176.67
- Volumen
- 208
- Cambio diario
- 0.80%
- Cambio mensual
- 0.10%
- Cambio a 6 meses
- 25.14%
- Cambio anual
- 32.09%