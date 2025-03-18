Le taux de change de IAI a changé de -1.64% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 173.88 et à un maximum de 176.06.

Suivez la dynamique iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.