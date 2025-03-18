- Aperçu
IAI: iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
Le taux de change de IAI a changé de -1.64% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 173.88 et à un maximum de 176.06.
Suivez la dynamique iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action IAI aujourd'hui ?
L'action iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF est cotée à 173.88 aujourd'hui. Elle se négocie dans -1.64%, a clôturé hier à 176.78 et son volume d'échange a atteint 718. Le graphique en temps réel du cours de IAI présente ces mises à jour.
L'action iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF verse-t-elle des dividendes ?
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF est actuellement valorisé à 173.88. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 30.47% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de IAI.
Comment acheter des actions IAI ?
Vous pouvez acheter des actions iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF au cours actuel de 173.88. Les ordres sont généralement placés à proximité de 173.88 ou de 174.18, le 718 et le -1.13% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de IAI sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action IAI ?
Investir dans iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 116.88 - 179.06 et le prix actuel 173.88. Beaucoup comparent -1.13% et 23.60% avant de passer des ordres à 173.88 ou 174.18. Consultez le graphique du cours de IAI en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF ?
Le cours le plus élevé de iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF l'année dernière était 179.06. Au cours de 116.88 - 179.06, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 176.78 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF ?
Le cours le plus bas de iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) sur l'année a été 116.88. Sa comparaison avec 173.88 et 116.88 - 179.06 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de IAI sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action IAI a-t-elle été divisée ?
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 176.78 et 30.47% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 176.78
- Ouverture
- 175.87
- Bid
- 173.88
- Ask
- 174.18
- Plus Bas
- 173.88
- Plus Haut
- 176.06
- Volume
- 718
- Changement quotidien
- -1.64%
- Changement Mensuel
- -1.13%
- Changement à 6 Mois
- 23.60%
- Changement Annuel
- 30.47%
- Act
- -32 K
- Fcst
- -19 K
- Prev
- 54 K
- Act
-
- Fcst
- 52.8
- Prev
- 53.0
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- -0.1%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.792 M
- Fcst
- 2.655 M
- Prev
- -0.607 M
- Act
- -0.271 M
- Fcst
- -0.116 M
- Prev
- 0.177 M