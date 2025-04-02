报价部分
货币 / IAI
IAI: iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

176.04 USD 1.40 (0.80%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日IAI汇率已更改0.80%。当日，交易品种以低点174.94和高点176.67进行交易。

关注iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

IAI新闻

常见问题解答

IAI股票今天的价格是多少？

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF股票今天的定价为176.04。它在174.94 - 176.67范围内交易，昨天的收盘价为174.64，交易量达到208。IAI的实时价格图表显示了这些更新。

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF股票是否支付股息？

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF目前的价值为176.04。股息政策取决于公司，而投资者也会关注32.09%和USD。实时查看图表以跟踪IAI走势。

如何购买IAI股票？

您可以以176.04的当前价格购买iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF股票。订单通常设置在176.04或176.34附近，而208和0.63%显示市场活动。立即关注IAI的实时图表更新。

如何投资IAI股票？

投资iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF需要考虑年度范围116.88 - 179.06和当前价格176.04。许多人在以176.04或176.34下订单之前，会比较0.10%和。实时查看IAI价格图表，了解每日变化。

iShares U.S. Broker-Dealers &amp; Securities Exchanges ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares U.S. Broker-Dealers &amp; Securities Exchanges ETF的最高价格是179.06。在116.88 - 179.06内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF的绩效。

iShares U.S. Broker-Dealers &amp; Securities Exchanges ETF股票的最低价格是多少？

iShares U.S. Broker-Dealers &amp; Securities Exchanges ETF（IAI）的最低价格为116.88。将其与当前的176.04和116.88 - 179.06进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IAI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IAI股票是什么时候拆分的？

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、174.64和32.09%中可见。

日范围
174.94 176.67
年范围
116.88 179.06
前一天收盘价
174.64
开盘价
174.94
卖价
176.04
买价
176.34
最低价
174.94
最高价
176.67
交易量
208
日变化
0.80%
月变化
0.10%
6个月变化
25.14%
年变化
32.09%
04 十月, 星期六