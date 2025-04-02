クォートセクション
IAI: iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

176.04 USD 1.40 (0.80%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

IAIの今日の為替レートは、0.80%変化しました。日中、通貨は1あたり174.94の安値と176.67の高値で取引されました。

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

IAI株の現在の価格は？

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETFの株価は本日176.04です。174.94 - 176.67内で取引され、前日の終値は174.64、取引量は208に達しました。IAIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETFの株は配当を出しますか？

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETFの現在の価格は176.04です。配当方針は会社によりますが、投資家は32.09%やUSDにも注目します。IAIの動きはライブチャートで確認できます。

IAI株を買う方法は？

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETFの株は現在176.04で購入可能です。注文は通常176.04または176.34付近で行われ、208や0.63%が市場の動きを示します。IAIの最新情報はライブチャートで確認できます。

IAI株に投資する方法は？

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETFへの投資では、年間の値幅116.88 - 179.06と現在の176.04を考慮します。注文は多くの場合176.04や176.34で行われる前に、0.10%や25.14%と比較されます。IAIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares U.S. Broker-Dealers &amp; Securities Exchanges ETFの株の最高値は？

iShares U.S. Broker-Dealers &amp; Securities Exchanges ETFの過去1年の最高値は179.06でした。116.88 - 179.06内で株価は大きく変動し、174.64と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares U.S. Broker-Dealers &amp; Securities Exchanges ETFの株の最低値は？

iShares U.S. Broker-Dealers &amp; Securities Exchanges ETF(IAI)の年間最安値は116.88でした。現在の176.04や116.88 - 179.06と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。IAIの動きはライブチャートで確認できます。

IAIの株式分割はいつ行われましたか？

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、174.64、32.09%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
174.94 176.67
1年のレンジ
116.88 179.06
以前の終値
174.64
始値
174.94
買値
176.04
買値
176.34
安値
174.94
高値
176.67
出来高
208
1日の変化
0.80%
1ヶ月の変化
0.10%
6ヶ月の変化
25.14%
1年の変化
32.09%
