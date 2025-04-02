- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
IAI: iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAIの今日の為替レートは、0.80%変化しました。日中、通貨は1あたり174.94の安値と176.67の高値で取引されました。
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IAI News
- M&A Deals Thriving in 2025: ETFs in Focus
- Should You Invest in the iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI)?
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- IAI: An Attractive Alternative To High Beta Tech And Growth ETFs
- Pinpointing Targets In The Financial Sector
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Support For Stocks Builds Despite Mixed Data
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Should You Invest in the iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI)?
- Financials Start Q2 ’25 Earnings With Bang; Expect Another Solid S&P 500 Earnings Quarter
- U.S. Investor Risk Appetite Returns In July, Yet Bearish Stock Outlook Persists
- Weekly Commentary: Back For A Second Attempt
- Who Will Benefit From Deregulation?
- Midyear Equity Outlook: Staying Selective Amid Volatility
- Mid-Year Perspectives 2025: Cutting Through The Noise
- 3 Areas Of Focus As U.S. Earnings Strength Continues
- Where To Look For Opportunities As America Remakes Its Economy
- Institutional, Retail Investors Shed $27B In US Stocks In Early April Sell-Off
- IAI: Would Have Liked More Equity Brokerage Exposure (NYSEARCA:IAI)
- Market Update: Our Views On The Tariff News
- April 2025 Perspective
よくあるご質問
IAI株の現在の価格は？
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETFの株価は本日176.04です。174.94 - 176.67内で取引され、前日の終値は174.64、取引量は208に達しました。IAIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETFの株は配当を出しますか？
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETFの現在の価格は176.04です。配当方針は会社によりますが、投資家は32.09%やUSDにも注目します。IAIの動きはライブチャートで確認できます。
IAI株を買う方法は？
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETFの株は現在176.04で購入可能です。注文は通常176.04または176.34付近で行われ、208や0.63%が市場の動きを示します。IAIの最新情報はライブチャートで確認できます。
IAI株に投資する方法は？
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETFへの投資では、年間の値幅116.88 - 179.06と現在の176.04を考慮します。注文は多くの場合176.04や176.34で行われる前に、0.10%や25.14%と比較されます。IAIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETFの株の最高値は？
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETFの過去1年の最高値は179.06でした。116.88 - 179.06内で株価は大きく変動し、174.64と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETFの株の最低値は？
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF(IAI)の年間最安値は116.88でした。現在の176.04や116.88 - 179.06と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。IAIの動きはライブチャートで確認できます。
IAIの株式分割はいつ行われましたか？
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、174.64、32.09%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 174.64
- 始値
- 174.94
- 買値
- 176.04
- 買値
- 176.34
- 安値
- 174.94
- 高値
- 176.67
- 出来高
- 208
- 1日の変化
- 0.80%
- 1ヶ月の変化
- 0.10%
- 6ヶ月の変化
- 25.14%
- 1年の変化
- 32.09%