IAI: iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

176.04 USD 1.40 (0.80%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do IAI para hoje mudou para 0.80%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 174.94 e o mais alto foi 176.67.

Veja a dinâmica do par de moedas iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de IAI hoje?

Hoje iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) está avaliado em 176.04. O instrumento é negociado dentro de 174.94 - 176.67, o fechamento de ontem foi 174.64, e o volume de negociação atingiu 208. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de IAI em tempo real.

As ações de iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF pagam dividendos?

Atualmente iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF está avaliado em 176.04. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 32.09% e USD. Monitore os movimentos de IAI no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de IAI?

Você pode comprar ações de iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) pelo preço atual 176.04. Ordens geralmente são executadas perto de 176.04 ou 176.34, enquanto 208 e 0.63% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de IAI no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de IAI?

Investir em iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF envolve considerar a faixa anual 116.88 - 179.06 e o preço atual 176.04. Muitos comparam 0.10% e 25.14% antes de enviar ordens em 176.04 ou 176.34. Estude as mudanças diárias de preço de IAI no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações iShares U.S. Broker-Dealers &amp; Securities Exchanges ETF?

O maior preço de iShares U.S. Broker-Dealers &amp; Securities Exchanges ETF (IAI) no último ano foi 179.06. As ações oscilaram bastante dentro de 116.88 - 179.06, e a comparação com 174.64 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações iShares U.S. Broker-Dealers &amp; Securities Exchanges ETF?

O menor preço de iShares U.S. Broker-Dealers &amp; Securities Exchanges ETF (IAI) no ano foi 116.88. A comparação com o preço atual 176.04 e 116.88 - 179.06 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de IAI em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de IAI?

No passado iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 174.64 e 32.09% após os eventos corporativos.

Faixa diária
174.94 176.67
Faixa anual
116.88 179.06
Fechamento anterior
174.64
Open
174.94
Bid
176.04
Ask
176.34
Low
174.94
High
176.67
Volume
208
Mudança diária
0.80%
Mudança mensal
0.10%
Mudança de 6 meses
25.14%
Mudança anual
32.09%
04 outubro, sábado