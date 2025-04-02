КотировкиРазделы
Валюты / IAI
IAI: iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

176.04 USD 1.40 (0.80%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IAI за сегодня изменился на 0.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 174.94, а максимальная — 176.67.

Следите за динамикой iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IAI сегодня?

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) сегодня оценивается на уровне 176.04. Инструмент торгуется в пределах 174.94 - 176.67, вчерашнее закрытие составило 174.64, а торговый объем достиг 208. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IAI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF?

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF в настоящее время оценивается в 176.04. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 32.09% и USD. Отслеживайте движения IAI на графике в реальном времени.

Как купить акции IAI?

Вы можете купить акции iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) по текущей цене 176.04. Ордера обычно размещаются около 176.04 или 176.34, тогда как 208 и 0.63% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IAI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IAI?

Инвестирование в iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF предполагает учет годового диапазона 116.88 - 179.06 и текущей цены 176.04. Многие сравнивают 0.10% и 25.14% перед размещением ордеров на 176.04 или 176.34. Изучайте ежедневные изменения цены IAI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares U.S. Broker-Dealers &amp; Securities Exchanges ETF?

Самая высокая цена iShares U.S. Broker-Dealers &amp; Securities Exchanges ETF (IAI) за последний год составила 179.06. Акции заметно колебались в пределах 116.88 - 179.06, сравнение с 174.64 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares U.S. Broker-Dealers &amp; Securities Exchanges ETF?

Самая низкая цена iShares U.S. Broker-Dealers &amp; Securities Exchanges ETF (IAI) за год составила 116.88. Сравнение с текущими 176.04 и 116.88 - 179.06 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IAI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IAI?

В прошлом iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 174.64 и 32.09% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
174.94 176.67
Годовой диапазон
116.88 179.06
Предыдущее закрытие
174.64
Open
174.94
Bid
176.04
Ask
176.34
Low
174.94
High
176.67
Объем
208
Дневное изменение
0.80%
Месячное изменение
0.10%
6-месячное изменение
25.14%
Годовое изменение
32.09%
04 октября, суббота