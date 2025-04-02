- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
IAI: iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
Der Wechselkurs von IAI hat sich für heute um 0.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 174.94 bis zu einem Hoch von 176.67 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IAI News
- M&A Deals Thriving in 2025: ETFs in Focus
- Should You Invest in the iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI)?
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- IAI: An Attractive Alternative To High Beta Tech And Growth ETFs
- Pinpointing Targets In The Financial Sector
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Support For Stocks Builds Despite Mixed Data
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Should You Invest in the iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI)?
- Financials Start Q2 ’25 Earnings With Bang; Expect Another Solid S&P 500 Earnings Quarter
- U.S. Investor Risk Appetite Returns In July, Yet Bearish Stock Outlook Persists
- Weekly Commentary: Back For A Second Attempt
- Who Will Benefit From Deregulation?
- Midyear Equity Outlook: Staying Selective Amid Volatility
- Mid-Year Perspectives 2025: Cutting Through The Noise
- 3 Areas Of Focus As U.S. Earnings Strength Continues
- Where To Look For Opportunities As America Remakes Its Economy
- Institutional, Retail Investors Shed $27B In US Stocks In Early April Sell-Off
- IAI: Would Have Liked More Equity Brokerage Exposure (NYSEARCA:IAI)
- Market Update: Our Views On The Tariff News
- April 2025 Perspective
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von IAI heute?
Die Aktie von iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) notiert heute bei 176.04. Sie wird innerhalb einer Spanne von 174.94 - 176.67 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 174.64 und das Handelsvolumen erreichte 208. Das Live-Chart von IAI zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie IAI Dividenden?
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF wird derzeit mit 176.04 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 32.09% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von IAI zu verfolgen.
Wie kaufe ich IAI-Aktien?
Sie können Aktien von iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) zum aktuellen Kurs von 176.04 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 176.04 oder 176.34 platziert, während 208 und 0.63% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von IAI auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in IAI-Aktien?
Bei einer Investition in iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF müssen die jährliche Spanne 116.88 - 179.06 und der aktuelle Kurs 176.04 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.10% und 25.14%, bevor sie Orders zu 176.04 oder 176.34 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von IAI.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF?
Der höchste Kurs von iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) im vergangenen Jahr lag bei 179.06. Innerhalb von 116.88 - 179.06 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 174.64 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) im Laufe des Jahres betrug 116.88. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 176.04 und der Spanne 116.88 - 179.06 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von IAI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von IAI statt?
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 174.64 und 32.09% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 174.64
- Eröffnung
- 174.94
- Bid
- 176.04
- Ask
- 176.34
- Tief
- 174.94
- Hoch
- 176.67
- Volumen
- 208
- Tagesänderung
- 0.80%
- Monatsänderung
- 0.10%
- 6-Monatsänderung
- 25.14%
- Jahresänderung
- 32.09%