KurseKategorien
Währungen / IAI
Zurück zum Aktien

IAI: iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

176.04 USD 1.40 (0.80%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IAI hat sich für heute um 0.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 174.94 bis zu einem Hoch von 176.67 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IAI News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von IAI heute?

Die Aktie von iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) notiert heute bei 176.04. Sie wird innerhalb einer Spanne von 174.94 - 176.67 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 174.64 und das Handelsvolumen erreichte 208. Das Live-Chart von IAI zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie IAI Dividenden?

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF wird derzeit mit 176.04 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 32.09% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von IAI zu verfolgen.

Wie kaufe ich IAI-Aktien?

Sie können Aktien von iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) zum aktuellen Kurs von 176.04 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 176.04 oder 176.34 platziert, während 208 und 0.63% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von IAI auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in IAI-Aktien?

Bei einer Investition in iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF müssen die jährliche Spanne 116.88 - 179.06 und der aktuelle Kurs 176.04 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.10% und 25.14%, bevor sie Orders zu 176.04 oder 176.34 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von IAI.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares U.S. Broker-Dealers &amp; Securities Exchanges ETF?

Der höchste Kurs von iShares U.S. Broker-Dealers &amp; Securities Exchanges ETF (IAI) im vergangenen Jahr lag bei 179.06. Innerhalb von 116.88 - 179.06 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 174.64 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares U.S. Broker-Dealers &amp; Securities Exchanges ETF?

Der niedrigste Kurs von iShares U.S. Broker-Dealers &amp; Securities Exchanges ETF (IAI) im Laufe des Jahres betrug 116.88. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 176.04 und der Spanne 116.88 - 179.06 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von IAI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von IAI statt?

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 174.64 und 32.09% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
174.94 176.67
Jahresspanne
116.88 179.06
Vorheriger Schlusskurs
174.64
Eröffnung
174.94
Bid
176.04
Ask
176.34
Tief
174.94
Hoch
176.67
Volumen
208
Tagesänderung
0.80%
Monatsänderung
0.10%
6-Monatsänderung
25.14%
Jahresänderung
32.09%
04 Oktober, Samstag