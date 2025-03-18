QuotazioniSezioni
IAI: iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

173.88 USD 2.90 (1.64%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IAI ha avuto una variazione del -1.64% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 173.88 e ad un massimo di 176.06.

Segui le dinamiche di iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni IAI oggi?

Oggi le azioni iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF sono prezzate a 173.88. Viene scambiato all'interno di -1.64%, la chiusura di ieri è stata 176.78 e il volume degli scambi ha raggiunto 718. Il grafico dei prezzi in tempo reale di IAI mostra questi aggiornamenti.

Le azioni iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF pagano dividendi?

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF è attualmente valutato a 173.88. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 30.47% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di IAI.

Come acquistare azioni IAI?

Puoi acquistare azioni iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF al prezzo attuale di 173.88. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 173.88 o 174.18, mentre 718 e -1.13% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di IAI sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni IAI?

Investire in iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF implica considerare l'intervallo annuale 116.88 - 179.06 e il prezzo attuale 173.88. Molti confrontano -1.13% e 23.60% prima di effettuare ordini su 173.88 o 174.18. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di IAI con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares U.S. Broker-Dealers &amp; Securities Exchanges ETF?

Il prezzo massimo di iShares U.S. Broker-Dealers &amp; Securities Exchanges ETF nell'ultimo anno è stato 179.06. All'interno di 116.88 - 179.06, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 176.78 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares U.S. Broker-Dealers &amp; Securities Exchanges ETF?

Il prezzo più basso di iShares U.S. Broker-Dealers &amp; Securities Exchanges ETF (IAI) nel corso dell'anno è stato 116.88. Confrontandolo con gli attuali 173.88 e 116.88 - 179.06 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda IAI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di IAI?

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 176.78 e 30.47%.

Intervallo Giornaliero
173.88 176.06
Intervallo Annuale
116.88 179.06
Chiusura Precedente
176.78
Apertura
175.87
Bid
173.88
Ask
174.18
Minimo
173.88
Massimo
176.06
Volume
718
Variazione giornaliera
-1.64%
Variazione Mensile
-1.13%
Variazione Semestrale
23.60%
Variazione Annuale
30.47%
01 ottobre, mercoledì
12:15
USD
ADP Variazione dell'Occupazione non Agricola
Agire
-32 K
Fcst
-19 K
Prev
54 K
13:45
USD
Indice manifatturiero S&P Global PMI
Agire
Fcst
52.8
Prev
53.0
14:00
USD
Spese di Costruzione m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
-0.1%
14:00
USD
PMI Manifatturiero ISM
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
Prezzi Pagati Manifatturiero ISM
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
ISM Occupazione Manifatturiero
Agire
Fcst
Prev
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA
Agire
1.792 M
Fcst
2.655 M
Prev
-0.607 M
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA Cushing
Agire
-0.271 M
Fcst
-0.116 M
Prev
0.177 M