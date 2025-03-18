- Panoramica
IAI: iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
Il tasso di cambio IAI ha avuto una variazione del -1.64% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 173.88 e ad un massimo di 176.06.
Segui le dinamiche di iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
IAI News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni IAI oggi?
Oggi le azioni iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF sono prezzate a 173.88. Viene scambiato all'interno di -1.64%, la chiusura di ieri è stata 176.78 e il volume degli scambi ha raggiunto 718. Il grafico dei prezzi in tempo reale di IAI mostra questi aggiornamenti.
Le azioni iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF pagano dividendi?
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF è attualmente valutato a 173.88. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 30.47% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di IAI.
Come acquistare azioni IAI?
Puoi acquistare azioni iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF al prezzo attuale di 173.88. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 173.88 o 174.18, mentre 718 e -1.13% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di IAI sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni IAI?
Investire in iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF implica considerare l'intervallo annuale 116.88 - 179.06 e il prezzo attuale 173.88. Molti confrontano -1.13% e 23.60% prima di effettuare ordini su 173.88 o 174.18. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di IAI con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF?
Il prezzo massimo di iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF nell'ultimo anno è stato 179.06. All'interno di 116.88 - 179.06, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 176.78 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF?
Il prezzo più basso di iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) nel corso dell'anno è stato 116.88. Confrontandolo con gli attuali 173.88 e 116.88 - 179.06 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda IAI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di IAI?
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 176.78 e 30.47%.
- Chiusura Precedente
- 176.78
- Apertura
- 175.87
- Bid
- 173.88
- Ask
- 174.18
- Minimo
- 173.88
- Massimo
- 176.06
- Volume
- 718
- Variazione giornaliera
- -1.64%
- Variazione Mensile
- -1.13%
- Variazione Semestrale
- 23.60%
- Variazione Annuale
- 30.47%
- Agire
- -32 K
- Fcst
- -19 K
- Prev
- 54 K
- Agire
-
- Fcst
- 52.8
- Prev
- 53.0
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- -0.1%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.792 M
- Fcst
- 2.655 M
- Prev
- -0.607 M
- Agire
- -0.271 M
- Fcst
- -0.116 M
- Prev
- 0.177 M