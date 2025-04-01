Divisas / EP
EP: Empire Petroleum Corporation
4.05 USD 0.03 (0.74%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de EP de hoy ha cambiado un -0.74%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 4.00, mientras que el máximo ha alcanzado 4.18.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Empire Petroleum Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
EP News
- Director de Empire Petroleum (EP) Mulacek compra acciones por 148.000 dólares
- Empire Petroleum (EP) director Mulacek buys $148k in shares
- Mulacek compra acciones de Empire Petroleum (EP) por valor de 65.354 dólares
- Empire Petroleum’s rights offering fully subscribed, raises $2.5 million
- Empire Petroleum: Overvalued, Oil-Dependent, And Structurally Unprofitable (NYSE:EP)
- Empire Petroleum Stock Remains Unattractive, Despite Its Plunge This Year (NYSE:EP)
- Empire Petroleum extends rights offering expiration to August 20
- Empire Petroleum wins regulatory battle over New Mexico oil rights
- Empire Petroleum extends rights offering expiration date
- Empire Petroleum extends expiration date of rights offering
- Empire Petroleum launches $5 million rights offering to shareholders
- Empire Petroleum sets July 10 record date for $5 million rights offering
- Empire Petroleum Reports Results for First Quarter 2025 and Advances Operational Initiatives
- Empire Petroleum Remains Risky, Despite Its Recent Correction (NYSE:EP)
Rango diario
4.00 4.18
Rango anual
3.76 8.12
- Cierres anteriores
- 4.08
- Open
- 4.15
- Bid
- 4.05
- Ask
- 4.35
- Low
- 4.00
- High
- 4.18
- Volumen
- 69
- Cambio diario
- -0.74%
- Cambio mensual
- -19.64%
- Cambio a 6 meses
- -35.82%
- Cambio anual
- -23.15%
