EP: Empire Petroleum Corporation
4.32 USD 0.28 (6.93%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio EP ha avuto una variazione del 6.93% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.00 e ad un massimo di 4.36.
Segui le dinamiche di Empire Petroleum Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EP News
Intervallo Giornaliero
4.00 4.36
Intervallo Annuale
3.76 8.12
- Chiusura Precedente
- 4.04
- Apertura
- 4.19
- Bid
- 4.32
- Ask
- 4.62
- Minimo
- 4.00
- Massimo
- 4.36
- Volume
- 276
- Variazione giornaliera
- 6.93%
- Variazione Mensile
- -14.29%
- Variazione Semestrale
- -31.54%
- Variazione Annuale
- -18.03%
21 settembre, domenica