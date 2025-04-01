통화 / EP
EP: Empire Petroleum Corporation
4.32 USD 0.28 (6.93%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
EP 환율이 오늘 6.93%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.00이고 고가는 4.36이었습니다.
Empire Petroleum Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- Empire Petroleum (EP) director Mulacek buys $148k in shares
- Empire Petroleum’s rights offering fully subscribed, raises $2.5 million
- Empire Petroleum: Overvalued, Oil-Dependent, And Structurally Unprofitable (NYSE:EP)
- Empire Petroleum Stock Remains Unattractive, Despite Its Plunge This Year (NYSE:EP)
- Empire Petroleum extends rights offering expiration to August 20
- Empire Petroleum wins regulatory battle over New Mexico oil rights
- Empire Petroleum extends rights offering expiration date
- Empire Petroleum extends expiration date of rights offering
- Empire Petroleum launches $5 million rights offering to shareholders
- Empire Petroleum sets July 10 record date for $5 million rights offering
- Empire Petroleum Reports Results for First Quarter 2025 and Advances Operational Initiatives
- Empire Petroleum Remains Risky, Despite Its Recent Correction (NYSE:EP)
일일 변동 비율
4.00 4.36
년간 변동
3.76 8.12
- 이전 종가
- 4.04
- 시가
- 4.19
- Bid
- 4.32
- Ask
- 4.62
- 저가
- 4.00
- 고가
- 4.36
- 볼륨
- 276
- 일일 변동
- 6.93%
- 월 변동
- -14.29%
- 6개월 변동
- -31.54%
- 년간 변동율
- -18.03%
20 9월, 토요일