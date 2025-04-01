Devises / EP
EP: Empire Petroleum Corporation
4.32 USD 0.28 (6.93%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de EP a changé de 6.93% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 4.00 et à un maximum de 4.36.
Suivez la dynamique Empire Petroleum Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EP Nouvelles
- Le directeur d’Empire Petroleum, Mulacek, achète des actions pour 148k€
- Empire Petroleum (EP) director Mulacek buys $148k in shares
- Mulacek achète des actions d’Empire Petroleum (EP) d’une valeur de 65.354$
- Empire Petroleum’s rights offering fully subscribed, raises $2.5 million
- Empire Petroleum: Overvalued, Oil-Dependent, And Structurally Unprofitable (NYSE:EP)
- Empire Petroleum Stock Remains Unattractive, Despite Its Plunge This Year (NYSE:EP)
- Empire Petroleum extends rights offering expiration to August 20
- Empire Petroleum wins regulatory battle over New Mexico oil rights
- Empire Petroleum extends rights offering expiration date
- Empire Petroleum extends expiration date of rights offering
- Empire Petroleum launches $5 million rights offering to shareholders
- Empire Petroleum sets July 10 record date for $5 million rights offering
- Empire Petroleum Reports Results for First Quarter 2025 and Advances Operational Initiatives
- Empire Petroleum Remains Risky, Despite Its Recent Correction (NYSE:EP)
Range quotidien
4.00 4.36
Range Annuel
3.76 8.12
- Clôture Précédente
- 4.04
- Ouverture
- 4.19
- Bid
- 4.32
- Ask
- 4.62
- Plus Bas
- 4.00
- Plus Haut
- 4.36
- Volume
- 276
- Changement quotidien
- 6.93%
- Changement Mensuel
- -14.29%
- Changement à 6 Mois
- -31.54%
- Changement Annuel
- -18.03%
20 septembre, samedi