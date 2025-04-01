Dövizler / EP
EP: Empire Petroleum Corporation
4.32 USD 0.28 (6.93%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
EP fiyatı bugün 6.93% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.00 ve Yüksek fiyatı olarak 4.36 aralığında işlem gördü.
Empire Petroleum Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
EP haberleri
- Empire Petroleum Stock: Liquidity Remains Issue Despite Recent Rights Offering (NYSE:EP)
- Empire Petroleum (EP) director Mulacek buys $148k in shares
- Empire Petroleum’s rights offering fully subscribed, raises $2.5 million
- Empire Petroleum: Overvalued, Oil-Dependent, And Structurally Unprofitable (NYSE:EP)
- Empire Petroleum Stock Remains Unattractive, Despite Its Plunge This Year (NYSE:EP)
- Empire Petroleum extends rights offering expiration to August 20
- Empire Petroleum wins regulatory battle over New Mexico oil rights
- Empire Petroleum extends rights offering expiration date
- Empire Petroleum extends expiration date of rights offering
- Empire Petroleum launches $5 million rights offering to shareholders
- Empire Petroleum sets July 10 record date for $5 million rights offering
- Empire Petroleum Reports Results for First Quarter 2025 and Advances Operational Initiatives
- Empire Petroleum Remains Risky, Despite Its Recent Correction (NYSE:EP)
Günlük aralık
4.00 4.36
Yıllık aralık
3.76 8.12
- Önceki kapanış
- 4.04
- Açılış
- 4.19
- Satış
- 4.32
- Alış
- 4.62
- Düşük
- 4.00
- Yüksek
- 4.36
- Hacim
- 276
- Günlük değişim
- 6.93%
- Aylık değişim
- -14.29%
- 6 aylık değişim
- -31.54%
- Yıllık değişim
- -18.03%
