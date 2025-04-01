通貨 / EP
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
EP: Empire Petroleum Corporation
4.04 USD 0.01 (0.25%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
EPの今日の為替レートは、-0.25%変化しました。日中、通貨は1あたり4.00の安値と4.25の高値で取引されました。
Empire Petroleum Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EP News
- Empire Petroleum (EP) director Mulacek buys $148k in shares
- Empire Petroleum’s rights offering fully subscribed, raises $2.5 million
- Empire Petroleum: Overvalued, Oil-Dependent, And Structurally Unprofitable (NYSE:EP)
- Empire Petroleum Stock Remains Unattractive, Despite Its Plunge This Year (NYSE:EP)
- Empire Petroleum extends rights offering expiration to August 20
- Empire Petroleum wins regulatory battle over New Mexico oil rights
- Empire Petroleum extends rights offering expiration date
- Empire Petroleum extends expiration date of rights offering
- Empire Petroleum launches $5 million rights offering to shareholders
- Empire Petroleum sets July 10 record date for $5 million rights offering
- Empire Petroleum Reports Results for First Quarter 2025 and Advances Operational Initiatives
- Empire Petroleum Remains Risky, Despite Its Recent Correction (NYSE:EP)
1日のレンジ
4.00 4.25
1年のレンジ
3.76 8.12
- 以前の終値
- 4.05
- 始値
- 4.23
- 買値
- 4.04
- 買値
- 4.34
- 安値
- 4.00
- 高値
- 4.25
- 出来高
- 77
- 1日の変化
- -0.25%
- 1ヶ月の変化
- -19.84%
- 6ヶ月の変化
- -35.97%
- 1年の変化
- -23.34%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K