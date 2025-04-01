Währungen / EP
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
EP: Empire Petroleum Corporation
4.06 USD 0.02 (0.50%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EP hat sich für heute um 0.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.00 bis zu einem Hoch von 4.20 gehandelt.
Verfolgen Sie die Empire Petroleum Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EP News
- Insiderkauf bei Empire Petroleum: Direktor Mulacek erwirbt Aktien für 148.000 $
- Empire Petroleum (EP) director Mulacek buys $148k in shares
- Empire Petroleum: Direktor Mulacek kauft nach Kurssturz Aktien im Wert von 65.354 $
- Empire Petroleum’s rights offering fully subscribed, raises $2.5 million
- Empire Petroleum: Overvalued, Oil-Dependent, And Structurally Unprofitable (NYSE:EP)
- Empire Petroleum Stock Remains Unattractive, Despite Its Plunge This Year (NYSE:EP)
- Empire Petroleum extends rights offering expiration to August 20
- Empire Petroleum wins regulatory battle over New Mexico oil rights
- Empire Petroleum extends rights offering expiration date
- Empire Petroleum extends expiration date of rights offering
- Empire Petroleum launches $5 million rights offering to shareholders
- Empire Petroleum sets July 10 record date for $5 million rights offering
- Empire Petroleum Reports Results for First Quarter 2025 and Advances Operational Initiatives
- Empire Petroleum Remains Risky, Despite Its Recent Correction (NYSE:EP)
Tagesspanne
4.00 4.20
Jahresspanne
3.76 8.12
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.04
- Eröffnung
- 4.19
- Bid
- 4.06
- Ask
- 4.36
- Tief
- 4.00
- Hoch
- 4.20
- Volumen
- 39
- Tagesänderung
- 0.50%
- Monatsänderung
- -19.44%
- 6-Monatsänderung
- -35.66%
- Jahresänderung
- -22.96%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K