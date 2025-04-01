Moedas / EP
EP: Empire Petroleum Corporation
4.08 USD 0.03 (0.74%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do EP para hoje mudou para 0.74%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.08 e o mais alto foi 4.25.
Veja a dinâmica do par de moedas Empire Petroleum Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
EP Notícias
Faixa diária
4.08 4.25
Faixa anual
3.76 8.12
- Fechamento anterior
- 4.05
- Open
- 4.23
- Bid
- 4.08
- Ask
- 4.38
- Low
- 4.08
- High
- 4.25
- Volume
- 51
- Mudança diária
- 0.74%
- Mudança mensal
- -19.05%
- Mudança de 6 meses
- -35.34%
- Mudança anual
- -22.58%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh