货币 / EP
EP: Empire Petroleum Corporation
4.08 USD 0.06 (1.49%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日EP汇率已更改1.49%。当日，交易品种以低点3.94和高点4.26进行交易。
关注Empire Petroleum Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
EP新闻
- Empire Petroleum’s rights offering fully subscribed, raises $2.5 million
- Empire Petroleum: Overvalued, Oil-Dependent, And Structurally Unprofitable (NYSE:EP)
- Empire Petroleum Stock Remains Unattractive, Despite Its Plunge This Year (NYSE:EP)
- Empire Petroleum extends rights offering expiration to August 20
- Empire Petroleum wins regulatory battle over New Mexico oil rights
- Empire Petroleum extends rights offering expiration date
- Empire Petroleum extends expiration date of rights offering
- Empire Petroleum launches $5 million rights offering to shareholders
- Empire Petroleum sets July 10 record date for $5 million rights offering
- Empire Petroleum Reports Results for First Quarter 2025 and Advances Operational Initiatives
- Empire Petroleum Remains Risky, Despite Its Recent Correction (NYSE:EP)
日范围
3.94 4.26
年范围
3.76 8.12
- 前一天收盘价
- 4.02
- 开盘价
- 4.24
- 卖价
- 4.08
- 买价
- 4.38
- 最低价
- 3.94
- 最高价
- 4.26
- 交易量
- 76
- 日变化
- 1.49%
- 月变化
- -19.05%
- 6个月变化
- -35.34%
- 年变化
- -22.58%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值