EP: Empire Petroleum Corporation
4.08 USD 0.06 (1.49%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EP за сегодня изменился на 1.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.94, а максимальная — 4.26.
Следите за динамикой Empire Petroleum Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
3.94 4.26
Годовой диапазон
3.76 8.12
- Предыдущее закрытие
- 4.02
- Open
- 4.24
- Bid
- 4.08
- Ask
- 4.38
- Low
- 3.94
- High
- 4.26
- Объем
- 76
- Дневное изменение
- 1.49%
- Месячное изменение
- -19.05%
- 6-месячное изменение
- -35.34%
- Годовое изменение
- -22.58%
