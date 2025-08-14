Divisas / EOG
EOG: EOG Resources Inc
119.83 USD 0.96 (0.79%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de EOG de hoy ha cambiado un -0.79%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 118.74, mientras que el máximo ha alcanzado 121.21.
Siga la dinámica de la pareja de divisas EOG Resources Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
118.74 121.21
Rango anual
102.56 138.18
- Cierres anteriores
- 120.79
- Open
- 120.07
- Bid
- 119.83
- Ask
- 120.13
- Low
- 118.74
- High
- 121.21
- Volumen
- 6.082 K
- Cambio diario
- -0.79%
- Cambio mensual
- -3.95%
- Cambio a 6 meses
- -6.38%
- Cambio anual
- -0.81%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B