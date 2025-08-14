КотировкиРазделы
EOG: EOG Resources Inc

120.79 USD 3.26 (2.77%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EOG за сегодня изменился на 2.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 118.34, а максимальная — 121.35.

Следите за динамикой EOG Resources Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
118.34 121.35
Годовой диапазон
102.56 138.18
Предыдущее закрытие
117.53
Open
119.10
Bid
120.79
Ask
121.09
Low
118.34
High
121.35
Объем
4.227 K
Дневное изменение
2.77%
Месячное изменение
-3.18%
6-месячное изменение
-5.63%
Годовое изменение
-0.02%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.