EOG: EOG Resources Inc
120.79 USD 3.26 (2.77%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EOG за сегодня изменился на 2.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 118.34, а максимальная — 121.35.
Следите за динамикой EOG Resources Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
118.34 121.35
Годовой диапазон
102.56 138.18
- Предыдущее закрытие
- 117.53
- Open
- 119.10
- Bid
- 120.79
- Ask
- 121.09
- Low
- 118.34
- High
- 121.35
- Объем
- 4.227 K
- Дневное изменение
- 2.77%
- Месячное изменение
- -3.18%
- 6-месячное изменение
- -5.63%
- Годовое изменение
- -0.02%
