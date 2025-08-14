货币 / EOG
EOG: EOG Resources Inc
120.79 USD 3.26 (2.77%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日EOG汇率已更改2.77%。当日，交易品种以低点118.34和高点121.35进行交易。
关注EOG Resources Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
118.34 121.35
年范围
102.56 138.18
- 前一天收盘价
- 117.53
- 开盘价
- 119.10
- 卖价
- 120.79
- 买价
- 121.09
- 最低价
- 118.34
- 最高价
- 121.35
- 交易量
- 4.227 K
- 日变化
- 2.77%
- 月变化
- -3.18%
- 6个月变化
- -5.63%
- 年变化
- -0.02%
