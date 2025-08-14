通貨 / EOG
EOG: EOG Resources Inc
118.31 USD 1.52 (1.27%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
EOGの今日の為替レートは、-1.27%変化しました。日中、通貨は1あたり117.73の安値と120.14の高値で取引されました。
EOG Resources Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
EOG News
1日のレンジ
117.73 120.14
1年のレンジ
102.56 138.18
- 以前の終値
- 119.83
- 始値
- 119.90
- 買値
- 118.31
- 買値
- 118.61
- 安値
- 117.73
- 高値
- 120.14
- 出来高
- 6.586 K
- 1日の変化
- -1.27%
- 1ヶ月の変化
- -5.17%
- 6ヶ月の変化
- -7.57%
- 1年の変化
- -2.07%
