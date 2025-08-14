クォートセクション
通貨 / EOG
EOG: EOG Resources Inc

118.31 USD 1.52 (1.27%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EOGの今日の為替レートは、-1.27%変化しました。日中、通貨は1あたり117.73の安値と120.14の高値で取引されました。

EOG Resources Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
117.73 120.14
1年のレンジ
102.56 138.18
以前の終値
119.83
始値
119.90
買値
118.31
買値
118.61
安値
117.73
高値
120.14
出来高
6.586 K
1日の変化
-1.27%
1ヶ月の変化
-5.17%
6ヶ月の変化
-7.57%
1年の変化
-2.07%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K