EOG: EOG Resources Inc
115.95 USD 2.36 (1.99%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
EOG 환율이 오늘 -1.99%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 115.50이고 고가는 118.25이었습니다.
EOG Resources Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
115.50 118.25
년간 변동
102.56 138.18
- 이전 종가
- 118.31
- 시가
- 118.14
- Bid
- 115.95
- Ask
- 116.25
- 저가
- 115.50
- 고가
- 118.25
- 볼륨
- 5.991 K
- 일일 변동
- -1.99%
- 월 변동
- -7.06%
- 6개월 변동
- -9.41%
- 년간 변동율
- -4.02%
