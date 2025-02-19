- Panorámica
DEEF: Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF
El tipo de cambio de DEEF de hoy ha cambiado un 0.58%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 34.39, mientras que el máximo ha alcanzado 34.40.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DEEF hoy?
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) se evalúa hoy en 34.39. El instrumento se negocia dentro de 0.58%; el cierre de ayer ha sido 34.19 y el volumen comercial ha alcanzado 2. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DEEF en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF?
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF se evalúa actualmente en 34.39. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 11.87% y USD. Monitoree los movimientos de DEEF en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DEEF?
Puede comprar acciones de Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) al precio actual de 34.39. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 34.39 o 34.69, mientras que 2 y -0.03% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DEEF en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DEEF?
Invertir en Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF implica tener en cuenta el rango anual 27.62 - 35.50 y el precio actual 34.39. Muchos comparan 0.38% y 14.63% antes de colocar órdenes en 34.39 o 34.69. Estudie los cambios diarios de precios de DEEF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF?
El precio más alto de Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) en el último año ha sido 35.50. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 27.62 - 35.50, una comparación con 34.19 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF?
El precio más bajo de Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) para el año ha sido 27.62. La comparación con los actuales 34.39 y 27.62 - 35.50 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DEEF en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DEEF?
En el pasado, Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 34.19 y 11.87% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 34.19
- Open
- 34.40
- Bid
- 34.39
- Ask
- 34.69
- Low
- 34.39
- High
- 34.40
- Volumen
- 2
- Cambio diario
- 0.58%
- Cambio mensual
- 0.38%
- Cambio a 6 meses
- 14.63%
- Cambio anual
- 11.87%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8