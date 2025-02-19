- Обзор рынка
DEEF: Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF
Курс DEEF за сегодня изменился на 0.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.39, а максимальная — 34.40.
Следите за динамикой Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DEEF
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DEEF сегодня?
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) сегодня оценивается на уровне 34.39. Инструмент торгуется в пределах 0.58%, вчерашнее закрытие составило 34.19, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DEEF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF?
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF в настоящее время оценивается в 34.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.87% и USD. Отслеживайте движения DEEF на графике в реальном времени.
Как купить акции DEEF?
Вы можете купить акции Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) по текущей цене 34.39. Ордера обычно размещаются около 34.39 или 34.69, тогда как 2 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DEEF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DEEF?
Инвестирование в Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF предполагает учет годового диапазона 27.62 - 35.50 и текущей цены 34.39. Многие сравнивают 0.38% и 14.63% перед размещением ордеров на 34.39 или 34.69. Изучайте ежедневные изменения цены DEEF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF?
Самая высокая цена Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) за последний год составила 35.50. Акции заметно колебались в пределах 27.62 - 35.50, сравнение с 34.19 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF?
Самая низкая цена Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) за год составила 27.62. Сравнение с текущими 34.39 и 27.62 - 35.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DEEF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DEEF?
В прошлом Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.19 и 11.87% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 34.19
- Open
- 34.40
- Bid
- 34.39
- Ask
- 34.69
- Low
- 34.39
- High
- 34.40
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.58%
- Месячное изменение
- 0.38%
- 6-месячное изменение
- 14.63%
- Годовое изменение
- 11.87%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8