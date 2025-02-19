- Übersicht
DEEF: Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF
Der Wechselkurs von DEEF hat sich für heute um 0.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 34.39 bis zu einem Hoch von 34.40 gehandelt.
Verfolgen Sie die Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DEEF heute?
Die Aktie von Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) notiert heute bei 34.39. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.58% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 34.19 und das Handelsvolumen erreichte 2. Das Live-Chart von DEEF zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DEEF Dividenden?
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF wird derzeit mit 34.39 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 11.87% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DEEF zu verfolgen.
Wie kaufe ich DEEF-Aktien?
Sie können Aktien von Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) zum aktuellen Kurs von 34.39 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 34.39 oder 34.69 platziert, während 2 und -0.03% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DEEF auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DEEF-Aktien?
Bei einer Investition in Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF müssen die jährliche Spanne 27.62 - 35.50 und der aktuelle Kurs 34.39 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.38% und 14.63%, bevor sie Orders zu 34.39 oder 34.69 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DEEF.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF?
Der höchste Kurs von Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) im vergangenen Jahr lag bei 35.50. Innerhalb von 27.62 - 35.50 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 34.19 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF?
Der niedrigste Kurs von Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) im Laufe des Jahres betrug 27.62. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 34.39 und der Spanne 27.62 - 35.50 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DEEF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DEEF statt?
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 34.19 und 11.87% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 34.19
- Eröffnung
- 34.40
- Bid
- 34.39
- Ask
- 34.69
- Tief
- 34.39
- Hoch
- 34.40
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 0.58%
- Monatsänderung
- 0.38%
- 6-Monatsänderung
- 14.63%
- Jahresänderung
- 11.87%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8