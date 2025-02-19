- Panoramica
DEEF: Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF
Il tasso di cambio DEEF ha avuto una variazione del 0.58% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 34.39 e ad un massimo di 34.40.
Segui le dinamiche di Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
DEEF News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DEEF oggi?
Oggi le azioni Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF sono prezzate a 34.39. Viene scambiato all'interno di 0.58%, la chiusura di ieri è stata 34.19 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DEEF mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF pagano dividendi?
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF è attualmente valutato a 34.39. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 11.87% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DEEF.
Come acquistare azioni DEEF?
Puoi acquistare azioni Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF al prezzo attuale di 34.39. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 34.39 o 34.69, mentre 2 e -0.03% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DEEF sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DEEF?
Investire in Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF implica considerare l'intervallo annuale 27.62 - 35.50 e il prezzo attuale 34.39. Molti confrontano 0.38% e 14.63% prima di effettuare ordini su 34.39 o 34.69. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DEEF con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF?
Il prezzo massimo di Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF nell'ultimo anno è stato 35.50. All'interno di 27.62 - 35.50, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 34.19 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF?
Il prezzo più basso di Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) nel corso dell'anno è stato 27.62. Confrontandolo con gli attuali 34.39 e 27.62 - 35.50 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DEEF muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DEEF?
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 34.19 e 11.87%.
- Chiusura Precedente
- 34.19
- Apertura
- 34.40
- Bid
- 34.39
- Ask
- 34.69
- Minimo
- 34.39
- Massimo
- 34.40
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- 0.58%
- Variazione Mensile
- 0.38%
- Variazione Semestrale
- 14.63%
- Variazione Annuale
- 11.87%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8