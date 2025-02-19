- Aperçu
DEEF: Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF
Le taux de change de DEEF a changé de 0.58% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 34.39 et à un maximum de 34.40.
Suivez la dynamique Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DEEF Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DEEF aujourd'hui ?
L'action Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF est cotée à 34.39 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.58%, a clôturé hier à 34.19 et son volume d'échange a atteint 2. Le graphique en temps réel du cours de DEEF présente ces mises à jour.
L'action Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF verse-t-elle des dividendes ?
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF est actuellement valorisé à 34.39. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 11.87% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DEEF.
Comment acheter des actions DEEF ?
Vous pouvez acheter des actions Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF au cours actuel de 34.39. Les ordres sont généralement placés à proximité de 34.39 ou de 34.69, le 2 et le -0.03% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DEEF sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DEEF ?
Investir dans Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 27.62 - 35.50 et le prix actuel 34.39. Beaucoup comparent 0.38% et 14.63% avant de passer des ordres à 34.39 ou 34.69. Consultez le graphique du cours de DEEF en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF ?
Le cours le plus élevé de Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF l'année dernière était 35.50. Au cours de 27.62 - 35.50, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 34.19 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF ?
Le cours le plus bas de Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) sur l'année a été 27.62. Sa comparaison avec 34.39 et 27.62 - 35.50 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DEEF sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DEEF a-t-elle été divisée ?
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 34.19 et 11.87% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 34.19
- Ouverture
- 34.40
- Bid
- 34.39
- Ask
- 34.69
- Plus Bas
- 34.39
- Plus Haut
- 34.40
- Volume
- 2
- Changement quotidien
- 0.58%
- Changement Mensuel
- 0.38%
- Changement à 6 Mois
- 14.63%
- Changement Annuel
- 11.87%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8