DEEF: Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF
今日DEEF汇率已更改0.58%。当日，交易品种以低点34.39和高点34.40进行交易。
关注Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
DEEF股票今天的价格是多少？
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF股票今天的定价为34.39。它在0.58%范围内交易，昨天的收盘价为34.19，交易量达到2。DEEF的实时价格图表显示了这些更新。
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF股票是否支付股息？
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF目前的价值为34.39。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.87%和USD。实时查看图表以跟踪DEEF走势。
如何购买DEEF股票？
您可以以34.39的当前价格购买Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF股票。订单通常设置在34.39或34.69附近，而2和-0.03%显示市场活动。立即关注DEEF的实时图表更新。
如何投资DEEF股票？
投资Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF需要考虑年度范围27.62 - 35.50和当前价格34.39。许多人在以34.39或34.69下订单之前，会比较0.38%和。实时查看DEEF价格图表，了解每日变化。
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF的最高价格是35.50。在27.62 - 35.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF的绩效。
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF股票的最低价格是多少？
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF（DEEF）的最低价格为27.62。将其与当前的34.39和27.62 - 35.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DEEF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DEEF股票是什么时候拆分的？
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.19和11.87%中可见。
- 前一天收盘价
- 34.19
- 开盘价
- 34.40
- 卖价
- 34.39
- 买价
- 34.69
- 最低价
- 34.39
- 最高价
- 34.40
- 交易量
- 2
- 日变化
- 0.58%
- 月变化
- 0.38%
- 6个月变化
- 14.63%
- 年变化
- 11.87%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8