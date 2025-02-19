报价部分
货币 / DEEF
DEEF: Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF

34.39 USD 0.20 (0.58%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DEEF汇率已更改0.58%。当日，交易品种以低点34.39和高点34.40进行交易。

关注Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

DEEF新闻

常见问题解答

DEEF股票今天的价格是多少？

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF股票今天的定价为34.39。它在0.58%范围内交易，昨天的收盘价为34.19，交易量达到2。DEEF的实时价格图表显示了这些更新。

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF股票是否支付股息？

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF目前的价值为34.39。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.87%和USD。实时查看图表以跟踪DEEF走势。

如何购买DEEF股票？

您可以以34.39的当前价格购买Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF股票。订单通常设置在34.39或34.69附近，而2和-0.03%显示市场活动。立即关注DEEF的实时图表更新。

如何投资DEEF股票？

投资Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF需要考虑年度范围27.62 - 35.50和当前价格34.39。许多人在以34.39或34.69下订单之前，会比较0.38%和。实时查看DEEF价格图表，了解每日变化。

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF的最高价格是35.50。在27.62 - 35.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF的绩效。

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF股票的最低价格是多少？

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF（DEEF）的最低价格为27.62。将其与当前的34.39和27.62 - 35.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DEEF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DEEF股票是什么时候拆分的？

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.19和11.87%中可见。

日范围
34.39 34.40
年范围
27.62 35.50
前一天收盘价
34.19
开盘价
34.40
卖价
34.39
买价
34.69
最低价
34.39
最高价
34.40
交易量
2
日变化
0.58%
月变化
0.38%
6个月变化
14.63%
年变化
11.87%
