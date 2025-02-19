- Visão do mercado
DEEF: Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF
A taxa do DEEF para hoje mudou para 0.58%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 34.39 e o mais alto foi 34.40.
Veja a dinâmica do par de moedas Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DEEF Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DEEF hoje?
Hoje Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) está avaliado em 34.39. O instrumento é negociado dentro de 0.58%, o fechamento de ontem foi 34.19, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DEEF em tempo real.
As ações de Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF pagam dividendos?
Atualmente Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF está avaliado em 34.39. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 11.87% e USD. Monitore os movimentos de DEEF no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DEEF?
Você pode comprar ações de Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) pelo preço atual 34.39. Ordens geralmente são executadas perto de 34.39 ou 34.69, enquanto 2 e -0.03% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DEEF no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DEEF?
Investir em Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF envolve considerar a faixa anual 27.62 - 35.50 e o preço atual 34.39. Muitos comparam 0.38% e 14.63% antes de enviar ordens em 34.39 ou 34.69. Estude as mudanças diárias de preço de DEEF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF?
O maior preço de Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) no último ano foi 35.50. As ações oscilaram bastante dentro de 27.62 - 35.50, e a comparação com 34.19 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF?
O menor preço de Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) no ano foi 27.62. A comparação com o preço atual 34.39 e 27.62 - 35.50 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DEEF em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DEEF?
No passado Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 34.19 e 11.87% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 34.19
- Open
- 34.40
- Bid
- 34.39
- Ask
- 34.69
- Low
- 34.39
- High
- 34.40
- Volume
- 2
- Mudança diária
- 0.58%
- Mudança mensal
- 0.38%
- Mudança de 6 meses
- 14.63%
- Mudança anual
- 11.87%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8