DEEF: Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF

34.39 USD 0.20 (0.58%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DEEFの今日の為替レートは、0.58%変化しました。日中、通貨は1あたり34.39の安値と34.40の高値で取引されました。

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

DEEF株の現在の価格は？

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETFの株価は本日34.39です。0.58%内で取引され、前日の終値は34.19、取引量は2に達しました。DEEFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETFの株は配当を出しますか？

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETFの現在の価格は34.39です。配当方針は会社によりますが、投資家は11.87%やUSDにも注目します。DEEFの動きはライブチャートで確認できます。

DEEF株を買う方法は？

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETFの株は現在34.39で購入可能です。注文は通常34.39または34.69付近で行われ、2や-0.03%が市場の動きを示します。DEEFの最新情報はライブチャートで確認できます。

DEEF株に投資する方法は？

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETFへの投資では、年間の値幅27.62 - 35.50と現在の34.39を考慮します。注文は多くの場合34.39や34.69で行われる前に、0.38%や14.63%と比較されます。DEEFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETFの株の最高値は？

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETFの過去1年の最高値は35.50でした。27.62 - 35.50内で株価は大きく変動し、34.19と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETFの株の最低値は？

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF(DEEF)の年間最安値は27.62でした。現在の34.39や27.62 - 35.50と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DEEFの動きはライブチャートで確認できます。

DEEFの株式分割はいつ行われましたか？

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、34.19、11.87%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
34.39 34.40
1年のレンジ
27.62 35.50
以前の終値
34.19
始値
34.40
買値
34.39
買値
34.69
安値
34.39
高値
34.40
出来高
2
1日の変化
0.58%
1ヶ月の変化
0.38%
6ヶ月の変化
14.63%
1年の変化
11.87%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8