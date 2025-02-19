- 概要
DEEF: Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF
DEEFの今日の為替レートは、0.58%変化しました。日中、通貨は1あたり34.39の安値と34.40の高値で取引されました。
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
DEEF News
よくあるご質問
DEEF株の現在の価格は？
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETFの株価は本日34.39です。0.58%内で取引され、前日の終値は34.19、取引量は2に達しました。DEEFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETFの株は配当を出しますか？
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETFの現在の価格は34.39です。配当方針は会社によりますが、投資家は11.87%やUSDにも注目します。DEEFの動きはライブチャートで確認できます。
DEEF株を買う方法は？
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETFの株は現在34.39で購入可能です。注文は通常34.39または34.69付近で行われ、2や-0.03%が市場の動きを示します。DEEFの最新情報はライブチャートで確認できます。
DEEF株に投資する方法は？
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETFへの投資では、年間の値幅27.62 - 35.50と現在の34.39を考慮します。注文は多くの場合34.39や34.69で行われる前に、0.38%や14.63%と比較されます。DEEFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETFの株の最高値は？
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETFの過去1年の最高値は35.50でした。27.62 - 35.50内で株価は大きく変動し、34.19と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETFの株の最低値は？
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF(DEEF)の年間最安値は27.62でした。現在の34.39や27.62 - 35.50と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DEEFの動きはライブチャートで確認できます。
DEEFの株式分割はいつ行われましたか？
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、34.19、11.87%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 34.19
- 始値
- 34.40
- 買値
- 34.39
- 買値
- 34.69
- 安値
- 34.39
- 高値
- 34.40
- 出来高
- 2
- 1日の変化
- 0.58%
- 1ヶ月の変化
- 0.38%
- 6ヶ月の変化
- 14.63%
- 1年の変化
- 11.87%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8