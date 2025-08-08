Divisas / DD
DD: DuPont de Nemours Inc
76.78 USD 0.39 (0.51%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DD de hoy ha cambiado un -0.51%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 76.51, mientras que el máximo ha alcanzado 78.88.
Siga la dinámica de la pareja de divisas DuPont de Nemours Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
76.51 78.88
Rango anual
53.77 89.54
- Cierres anteriores
- 77.17
- Open
- 77.33
- Bid
- 76.78
- Ask
- 77.08
- Low
- 76.51
- High
- 78.88
- Volumen
- 6.662 K
- Cambio diario
- -0.51%
- Cambio mensual
- 1.25%
- Cambio a 6 meses
- 2.96%
- Cambio anual
- -14.04%
