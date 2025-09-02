QuotazioniSezioni
Valute / DD
Tornare a Azioni

DD: DuPont de Nemours Inc

78.09 USD 0.01 (0.01%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DD ha avuto una variazione del -0.01% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 77.06 e ad un massimo di 78.39.

Segui le dinamiche di DuPont de Nemours Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DD News

Intervallo Giornaliero
77.06 78.39
Intervallo Annuale
53.77 89.54
Chiusura Precedente
78.10
Apertura
78.27
Bid
78.09
Ask
78.39
Minimo
77.06
Massimo
78.39
Volume
9.973 K
Variazione giornaliera
-0.01%
Variazione Mensile
2.98%
Variazione Semestrale
4.72%
Variazione Annuale
-12.57%
20 settembre, sabato