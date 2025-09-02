Valute / DD
DD: DuPont de Nemours Inc
78.09 USD 0.01 (0.01%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DD ha avuto una variazione del -0.01% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 77.06 e ad un massimo di 78.39.
Segui le dinamiche di DuPont de Nemours Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
77.06 78.39
Intervallo Annuale
53.77 89.54
- Chiusura Precedente
- 78.10
- Apertura
- 78.27
- Bid
- 78.09
- Ask
- 78.39
- Minimo
- 77.06
- Massimo
- 78.39
- Volume
- 9.973 K
- Variazione giornaliera
- -0.01%
- Variazione Mensile
- 2.98%
- Variazione Semestrale
- 4.72%
- Variazione Annuale
- -12.57%
20 settembre, sabato