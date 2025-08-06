Валюты / DD
DD: DuPont de Nemours Inc
77.17 USD 0.04 (0.05%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DD за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 76.70, а максимальная — 77.69.
Следите за динамикой DuPont de Nemours Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DD
- Why Is Corteva Stock Soaring Monday? - Corteva (NYSE:CTVA)
- UBS подтверждает рейтинг "Покупать" для акций DuPont перед встречами с инвесторами
- DuPont stock rating reiterated at Buy by UBS ahead of investor events
- Zacks Industry Outlook Highlights DuPont de Nemours, Albemarle and Methanex
- Kewaunee Scientific назначает Дж. Джетта Кэмпбелла в совет директоров
- 3 Diversified Chemical Stocks to Watch Amid Demand Worries
- Trump Faces Corporate Pushback As 122 American Companies In China Demand Tariff Relief Amid Revenue Volatility - DuPont de Nemours (NYSE:DD)
- Dupont SVP Larrabee sells $2.38 million in shares
- DuPont secures 10-year US import ban on China’s Dawnsens in Tyvek case
- DuPont de Nemours (DD) Just Flashed Golden Cross Signal: Do You Buy?
- BMO Capital raises DuPont stock price target to $107 on Aramid sale
- DuPont Agrees to Divest Its Aramids Business to Arclin for $1.8B
- Mizuho raises DuPont stock price target to $90 on Nomex and Kevlar sale
- Why DuPont de Nemours (DD) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- DuPont Sells Aramids Business, Keeps Stake In Future Growth
- What's Going On With DuPont Stock Friday? - DuPont de Nemours (NYSE:DD)
- DuPont to sell Kevlar and Nomex business to Arclin for $1.8 billion
- DuPont to sell Aramids business to Arclin for $1.8 billion
- Earnings call transcript: DuPont Q2 2025 beats EPS forecasts, stock steady
- DuPont subsidiary Qnity issues $1.75 billion in notes ahead of planned spin-off
- Qnity prices $1.75 billion in notes ahead of DuPont electronics spin-off
- Qnity Electronics to offer $2.5 billion in notes ahead of DuPont spin-off
- DuPont stock price target raised to $94 from $93 at RBC Capital
- DuPont stock price target raised to $92 from $87 at KeyBanc on electronics strength
Дневной диапазон
76.70 77.69
Годовой диапазон
53.77 89.54
- Предыдущее закрытие
- 77.13
- Open
- 77.40
- Bid
- 77.17
- Ask
- 77.47
- Low
- 76.70
- High
- 77.69
- Объем
- 4.219 K
- Дневное изменение
- 0.05%
- Месячное изменение
- 1.77%
- 6-месячное изменение
- 3.49%
- Годовое изменение
- -13.60%
