DD: DuPont de Nemours Inc

77.17 USD 0.04 (0.05%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DD за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 76.70, а максимальная — 77.69.

Следите за динамикой DuPont de Nemours Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
76.70 77.69
Годовой диапазон
53.77 89.54
Предыдущее закрытие
77.13
Open
77.40
Bid
77.17
Ask
77.47
Low
76.70
High
77.69
Объем
4.219 K
Дневное изменение
0.05%
Месячное изменение
1.77%
6-месячное изменение
3.49%
Годовое изменение
-13.60%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.