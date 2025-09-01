Dövizler / DD
DD: DuPont de Nemours Inc
78.09 USD 0.01 (0.01%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DD fiyatı bugün -0.01% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 77.06 ve Yüksek fiyatı olarak 78.39 aralığında işlem gördü.
DuPont de Nemours Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
DD haberleri
- BMO Capital, bölünme öncesi DuPont’un hisse hedefini 104 dolara düşürdü
- DuPont stock price target lowered to $104 by BMO Capital ahead of split
- DuPont De Nemours, Inc. (DD) 2025 Investor Day Call (Transcript)
- Qnity, DuPont’tan ayrılma öncesi büyüme stratejisini açıkladı
- Qnity outlines growth strategy ahead of DuPont spinoff
- DuPont de Nemours, Inc. (DD) Analyst/Investor Day - Slideshow (NYSE:DD) 2025-09-18
- Intel, Nvidia ve Novo Nordisk piyasa öncesi yükseldi; AMD düştü
- Intel, Nvidia and Novo Nordisk rise premarket; AMD falls
- DuPont cuts third-quarter profit forecast
- DuPont, elektronik biriminin ayrılmasının ardından büyüme stratejisini açıkladı
- DuPont outlines strategy to drive growth following electronics unit spin-off
- Why Is Corteva Stock Soaring Monday? - Corteva (NYSE:CTVA)
- UBS, yatırımcı etkinlikleri öncesinde DuPont hissesi için Al notunu yineledi
- DuPont stock rating reiterated at Buy by UBS ahead of investor events
- Zacks Industry Outlook Highlights DuPont de Nemours, Albemarle and Methanex
- 3 Diversified Chemical Stocks to Watch Amid Demand Worries
- Trump Faces Corporate Pushback As 122 American Companies In China Demand Tariff Relief Amid Revenue Volatility - DuPont de Nemours (NYSE:DD)
- Dupont SVP Larrabee sells $2.38 million in shares
- DuPont secures 10-year US import ban on China’s Dawnsens in Tyvek case
- DuPont de Nemours (DD) Just Flashed Golden Cross Signal: Do You Buy?
- BMO Capital raises DuPont stock price target to $107 on Aramid sale
- DuPont Agrees to Divest Its Aramids Business to Arclin for $1.8B
- Mizuho raises DuPont stock price target to $90 on Nomex and Kevlar sale
- Why DuPont de Nemours (DD) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
Günlük aralık
77.06 78.39
Yıllık aralık
53.77 89.54
- Önceki kapanış
- 78.10
- Açılış
- 78.27
- Satış
- 78.09
- Alış
- 78.39
- Düşük
- 77.06
- Yüksek
- 78.39
- Hacim
- 9.973 K
- Günlük değişim
- -0.01%
- Aylık değişim
- 2.98%
- 6 aylık değişim
- 4.72%
- Yıllık değişim
- -12.57%
21 Eylül, Pazar