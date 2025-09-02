Währungen / DD
DD: DuPont de Nemours Inc
78.10 USD 1.32 (1.72%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DD hat sich für heute um 1.72% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 76.17 bis zu einem Hoch von 78.42 gehandelt.
Verfolgen Sie die DuPont de Nemours Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
76.17 78.42
Jahresspanne
53.77 89.54
- Vorheriger Schlusskurs
- 76.78
- Eröffnung
- 76.86
- Bid
- 78.10
- Ask
- 78.40
- Tief
- 76.17
- Hoch
- 78.42
- Volumen
- 6.424 K
- Tagesänderung
- 1.72%
- Monatsänderung
- 2.99%
- 6-Monatsänderung
- 4.73%
- Jahresänderung
- -12.56%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K