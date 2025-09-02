통화 / DD
DD: DuPont de Nemours Inc
78.09 USD 0.01 (0.01%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DD 환율이 오늘 -0.01%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 77.06이고 고가는 78.39이었습니다.
DuPont de Nemours Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DD News
- 듀폰 목표 주가, BMO 캐피털, 분할 앞두고 104달러로 하향
- DuPont stock price target lowered to $104 by BMO Capital ahead of split
- 듀폰(DD.N), 2025년 매출 전망 대폭 하향 조정…순수 사업 체제 재편
- DuPont De Nemours, Inc. (DD) 2025 Investor Day Call (Transcript)
- Qnity, 분사 앞두고 성장 전략 발표
- Qnity outlines growth strategy ahead of DuPont spinoff
- DuPont de Nemours, Inc. (DD) Analyst/Investor Day - Slideshow (NYSE:DD) 2025-09-18
- 인텔, Nvidia 및 Novo Nordis 장전 거래에서 상승; AMD 하락
- Intel, Nvidia and Novo Nordisk rise premarket; AMD falls
- DuPont cuts third-quarter profit forecast
- 듀폰, 전자 사업부 분사 후 성장 전략 발표
- DuPont outlines strategy to drive growth following electronics unit spin-off
- Why Is Corteva Stock Soaring Monday? - Corteva (NYSE:CTVA)
- 듀폰(DD), UBS ’매수’ 등급 유지, 투자자 행사 앞둬
- DuPont stock rating reiterated at Buy by UBS ahead of investor events
- Zacks Industry Outlook Highlights DuPont de Nemours, Albemarle and Methanex
- 3 Diversified Chemical Stocks to Watch Amid Demand Worries
- Trump Faces Corporate Pushback As 122 American Companies In China Demand Tariff Relief Amid Revenue Volatility - DuPont de Nemours (NYSE:DD)
- Dupont SVP Larrabee sells $2.38 million in shares
- DuPont secures 10-year US import ban on China’s Dawnsens in Tyvek case
- DuPont de Nemours (DD) Just Flashed Golden Cross Signal: Do You Buy?
- BMO Capital raises DuPont stock price target to $107 on Aramid sale
- DuPont Agrees to Divest Its Aramids Business to Arclin for $1.8B
- Mizuho raises DuPont stock price target to $90 on Nomex and Kevlar sale
일일 변동 비율
77.06 78.39
년간 변동
53.77 89.54
- 이전 종가
- 78.10
- 시가
- 78.27
- Bid
- 78.09
- Ask
- 78.39
- 저가
- 77.06
- 고가
- 78.39
- 볼륨
- 9.973 K
- 일일 변동
- -0.01%
- 월 변동
- 2.98%
- 6개월 변동
- 4.72%
- 년간 변동율
- -12.57%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K