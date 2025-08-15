Moedas / DD
DD: DuPont de Nemours Inc
76.78 USD 0.39 (0.51%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DD para hoje mudou para -0.51%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 76.51 e o mais alto foi 78.88.
Veja a dinâmica do par de moedas DuPont de Nemours Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
DD Notícias
Faixa diária
76.51 78.88
Faixa anual
53.77 89.54
- Fechamento anterior
- 77.17
- Open
- 77.33
- Bid
- 76.78
- Ask
- 77.08
- Low
- 76.51
- High
- 78.88
- Volume
- 6.662 K
- Mudança diária
- -0.51%
- Mudança mensal
- 1.25%
- Mudança de 6 meses
- 2.96%
- Mudança anual
- -14.04%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh