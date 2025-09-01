Devises / DD
DD: DuPont de Nemours Inc
78.09 USD 0.01 (0.01%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de DD a changé de -0.01% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 77.06 et à un maximum de 78.39.
Suivez la dynamique DuPont de Nemours Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
DD Nouvelles
- L’objectif de prix de l’action DuPont abaissé à 104$ par BMO Capital avant la scission
- DuPont De Nemours, Inc. (DD) 2025 Investor Day Call (Transcript)
- Qnity présente sa stratégie de croissance avant sa scission de DuPont
- DuPont de Nemours, Inc. (DD) Analyst/Investor Day - Slideshow (NYSE:DD) 2025-09-18
- Intel, Nvidia et Novo Nordisk en hausse en pré-ouverture ; AMD chute
- DuPont cuts third-quarter profit forecast
- DuPont présente sa stratégie de croissance après la scission de sa division électronique
- DuPont outlines strategy to drive growth following electronics unit spin-off
- Why Is Corteva Stock Soaring Monday? - Corteva (NYSE:CTVA)
- UBS réitère sa recommandation d’achat sur DuPont avant les événements investisseurs
- Zacks Industry Outlook Highlights DuPont de Nemours, Albemarle and Methanex
- 3 Diversified Chemical Stocks to Watch Amid Demand Worries
- Trump Faces Corporate Pushback As 122 American Companies In China Demand Tariff Relief Amid Revenue Volatility - DuPont de Nemours (NYSE:DD)
- Dupont SVP Larrabee sells $2.38 million in shares
- DuPont secures 10-year US import ban on China’s Dawnsens in Tyvek case
- DuPont de Nemours (DD) Just Flashed Golden Cross Signal: Do You Buy?
- BMO Capital raises DuPont stock price target to $107 on Aramid sale
- DuPont Agrees to Divest Its Aramids Business to Arclin for $1.8B
- Mizuho raises DuPont stock price target to $90 on Nomex and Kevlar sale
- Why DuPont de Nemours (DD) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
Range quotidien
77.06 78.39
Range Annuel
53.77 89.54
- Clôture Précédente
- 78.10
- Ouverture
- 78.27
- Bid
- 78.09
- Ask
- 78.39
- Plus Bas
- 77.06
- Plus Haut
- 78.39
- Volume
- 9.973 K
- Changement quotidien
- -0.01%
- Changement Mensuel
- 2.98%
- Changement à 6 Mois
- 4.72%
- Changement Annuel
- -12.57%
20 septembre, samedi