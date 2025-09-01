CotationsSections
Devises / DD
DD: DuPont de Nemours Inc

78.09 USD 0.01 (0.01%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DD a changé de -0.01% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 77.06 et à un maximum de 78.39.

Suivez la dynamique DuPont de Nemours Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
77.06 78.39
Range Annuel
53.77 89.54
Clôture Précédente
78.10
Ouverture
78.27
Bid
78.09
Ask
78.39
Plus Bas
77.06
Plus Haut
78.39
Volume
9.973 K
Changement quotidien
-0.01%
Changement Mensuel
2.98%
Changement à 6 Mois
4.72%
Changement Annuel
-12.57%
