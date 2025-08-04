CotizacionesSecciones
COPX: Global X Copper Miners ETF

59.38 USD 0.11 (0.19%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de COPX de hoy ha cambiado un 0.19%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 59.02, mientras que el máximo ha alcanzado 59.54.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Global X Copper Miners ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de COPX hoy?

Global X Copper Miners ETF (COPX) se evalúa hoy en 59.38. El instrumento se negocia dentro de 0.19%; el cierre de ayer ha sido 59.27 y el volumen comercial ha alcanzado 1927. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios COPX en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Global X Copper Miners ETF?

Global X Copper Miners ETF se evalúa actualmente en 59.38. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 24.17% y USD. Monitoree los movimientos de COPX en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de COPX?

Puede comprar acciones de Global X Copper Miners ETF (COPX) al precio actual de 59.38. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 59.38 o 59.68, mientras que 1927 y -0.03% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de COPX en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de COPX?

Invertir en Global X Copper Miners ETF implica tener en cuenta el rango anual 30.77 - 59.86 y el precio actual 59.38. Muchos comparan 20.08% y 51.67% antes de colocar órdenes en 59.38 o 59.68. Estudie los cambios diarios de precios de COPX en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Global X Copper Miners ETF?

El precio más alto de Global X Copper Miners ETF (COPX) en el último año ha sido 59.86. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 30.77 - 59.86, una comparación con 59.27 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Global X Copper Miners ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Global X Copper Miners ETF?

El precio más bajo de Global X Copper Miners ETF (COPX) para el año ha sido 30.77. La comparación con los actuales 59.38 y 30.77 - 59.86 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de COPX en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de COPX?

En el pasado, Global X Copper Miners ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 59.27 y 24.17% después de las acciones corporativas.

Rango diario
59.02 59.54
Rango anual
30.77 59.86
Cierres anteriores
59.27
Open
59.40
Bid
59.38
Ask
59.68
Low
59.02
High
59.54
Volumen
1.927 K
Cambio diario
0.19%
Cambio mensual
20.08%
Cambio a 6 meses
51.67%
Cambio anual
24.17%
30 septiembre, martes
10:00
USD
Discurso del Gobernador de la Fed, Philip Jefferson
Act.
Pronós.
Prev.
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 a/a
Act.
1.8%
Pronós.
1.7%
Prev.
2.1%
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 n.s.a. m/m
Act.
-0.3%
Pronós.
-0.4%
Prev.
0.0%
13:45
USD
Barómetro de los negocios de Chicago de MNI
Act.
Pronós.
45.8
Prev.
41.5
14:00
USD
Índice JOLTS de puestos de trabajo vacantes
Act.
Pronós.
7.326 M
Prev.
7.181 M
14:00
USD
Índice de Confianza del Consumidor de la CB
Act.
94.2
Pronós.
100.7
Prev.
97.8