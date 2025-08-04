- Panorámica
COPX: Global X Copper Miners ETF
El tipo de cambio de COPX de hoy ha cambiado un 0.19%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 59.02, mientras que el máximo ha alcanzado 59.54.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Global X Copper Miners ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de COPX hoy?
Global X Copper Miners ETF (COPX) se evalúa hoy en 59.38. El instrumento se negocia dentro de 0.19%; el cierre de ayer ha sido 59.27 y el volumen comercial ha alcanzado 1927. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios COPX en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Global X Copper Miners ETF?
Global X Copper Miners ETF se evalúa actualmente en 59.38. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 24.17% y USD. Monitoree los movimientos de COPX en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de COPX?
Puede comprar acciones de Global X Copper Miners ETF (COPX) al precio actual de 59.38. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 59.38 o 59.68, mientras que 1927 y -0.03% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de COPX en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de COPX?
Invertir en Global X Copper Miners ETF implica tener en cuenta el rango anual 30.77 - 59.86 y el precio actual 59.38. Muchos comparan 20.08% y 51.67% antes de colocar órdenes en 59.38 o 59.68. Estudie los cambios diarios de precios de COPX en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Global X Copper Miners ETF?
El precio más alto de Global X Copper Miners ETF (COPX) en el último año ha sido 59.86. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 30.77 - 59.86, una comparación con 59.27 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Global X Copper Miners ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Global X Copper Miners ETF?
El precio más bajo de Global X Copper Miners ETF (COPX) para el año ha sido 30.77. La comparación con los actuales 59.38 y 30.77 - 59.86 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de COPX en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de COPX?
En el pasado, Global X Copper Miners ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 59.27 y 24.17% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 59.27
- Open
- 59.40
- Bid
- 59.38
- Ask
- 59.68
- Low
- 59.02
- High
- 59.54
- Volumen
- 1.927 K
- Cambio diario
- 0.19%
- Cambio mensual
- 20.08%
- Cambio a 6 meses
- 51.67%
- Cambio anual
- 24.17%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8