报价部分
货币 / COPX
回到股票

COPX: Global X Copper Miners ETF

59.36 USD 0.09 (0.15%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日COPX汇率已更改0.15%。当日，交易品种以低点59.17和高点59.54进行交易。

关注Global X Copper Miners ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

COPX新闻

常见问题解答

COPX股票今天的价格是多少？

Global X Copper Miners ETF股票今天的定价为59.36。它在0.15%范围内交易，昨天的收盘价为59.27，交易量达到1165。COPX的实时价格图表显示了这些更新。

Global X Copper Miners ETF股票是否支付股息？

Global X Copper Miners ETF目前的价值为59.36。股息政策取决于公司，而投资者也会关注24.13%和USD。实时查看图表以跟踪COPX走势。

如何购买COPX股票？

您可以以59.36的当前价格购买Global X Copper Miners ETF股票。订单通常设置在59.36或59.66附近，而1165和-0.07%显示市场活动。立即关注COPX的实时图表更新。

如何投资COPX股票？

投资Global X Copper Miners ETF需要考虑年度范围30.77 - 59.86和当前价格59.36。许多人在以59.36或59.66下订单之前，会比较20.04%和。实时查看COPX价格图表，了解每日变化。

Global X Copper Miners ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Global X Copper Miners ETF的最高价格是59.86。在30.77 - 59.86内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X Copper Miners ETF的绩效。

Global X Copper Miners ETF股票的最低价格是多少？

Global X Copper Miners ETF（COPX）的最低价格为30.77。将其与当前的59.36和30.77 - 59.86进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看COPX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

COPX股票是什么时候拆分的？

Global X Copper Miners ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、59.27和24.13%中可见。

日范围
59.17 59.54
年范围
30.77 59.86
前一天收盘价
59.27
开盘价
59.40
卖价
59.36
买价
59.66
最低价
59.17
最高价
59.54
交易量
1.165 K
日变化
0.15%
月变化
20.04%
6个月变化
51.62%
年变化
24.13%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8