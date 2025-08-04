COPX: Global X Copper Miners ETF
今日COPX汇率已更改0.15%。当日，交易品种以低点59.17和高点59.54进行交易。
关注Global X Copper Miners ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
COPX新闻
常见问题解答
COPX股票今天的价格是多少？
Global X Copper Miners ETF股票今天的定价为59.36。它在0.15%范围内交易，昨天的收盘价为59.27，交易量达到1165。COPX的实时价格图表显示了这些更新。
Global X Copper Miners ETF股票是否支付股息？
Global X Copper Miners ETF目前的价值为59.36。股息政策取决于公司，而投资者也会关注24.13%和USD。实时查看图表以跟踪COPX走势。
如何购买COPX股票？
您可以以59.36的当前价格购买Global X Copper Miners ETF股票。订单通常设置在59.36或59.66附近，而1165和-0.07%显示市场活动。立即关注COPX的实时图表更新。
如何投资COPX股票？
投资Global X Copper Miners ETF需要考虑年度范围30.77 - 59.86和当前价格59.36。许多人在以59.36或59.66下订单之前，会比较20.04%和。实时查看COPX价格图表，了解每日变化。
Global X Copper Miners ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Global X Copper Miners ETF的最高价格是59.86。在30.77 - 59.86内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X Copper Miners ETF的绩效。
Global X Copper Miners ETF股票的最低价格是多少？
Global X Copper Miners ETF（COPX）的最低价格为30.77。将其与当前的59.36和30.77 - 59.86进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看COPX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
COPX股票是什么时候拆分的？
Global X Copper Miners ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、59.27和24.13%中可见。
- 前一天收盘价
- 59.27
- 开盘价
- 59.40
- 卖价
- 59.36
- 买价
- 59.66
- 最低价
- 59.17
- 最高价
- 59.54
- 交易量
- 1.165 K
- 日变化
- 0.15%
- 月变化
- 20.04%
- 6个月变化
- 51.62%
- 年变化
- 24.13%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8