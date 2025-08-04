- Обзор рынка
COPX: Global X Copper Miners ETF
Курс COPX за сегодня изменился на 0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 59.17, а максимальная — 59.54.
Следите за динамикой Global X Copper Miners ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости COPX
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций COPX сегодня?
Global X Copper Miners ETF (COPX) сегодня оценивается на уровне 59.36. Инструмент торгуется в пределах 0.15%, вчерашнее закрытие составило 59.27, а торговый объем достиг 1165. Всю динамику можно отследить на ценовом графике COPX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X Copper Miners ETF?
Global X Copper Miners ETF в настоящее время оценивается в 59.36. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 24.13% и USD. Отслеживайте движения COPX на графике в реальном времени.
Как купить акции COPX?
Вы можете купить акции Global X Copper Miners ETF (COPX) по текущей цене 59.36. Ордера обычно размещаются около 59.36 или 59.66, тогда как 1165 и -0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения COPX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции COPX?
Инвестирование в Global X Copper Miners ETF предполагает учет годового диапазона 30.77 - 59.86 и текущей цены 59.36. Многие сравнивают 20.04% и 51.62% перед размещением ордеров на 59.36 или 59.66. Изучайте ежедневные изменения цены COPX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Global X Copper Miners ETF?
Самая высокая цена Global X Copper Miners ETF (COPX) за последний год составила 59.86. Акции заметно колебались в пределах 30.77 - 59.86, сравнение с 59.27 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Copper Miners ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Global X Copper Miners ETF?
Самая низкая цена Global X Copper Miners ETF (COPX) за год составила 30.77. Сравнение с текущими 59.36 и 30.77 - 59.86 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения COPX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций COPX?
В прошлом Global X Copper Miners ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 59.27 и 24.13% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 59.27
- Open
- 59.40
- Bid
- 59.36
- Ask
- 59.66
- Low
- 59.17
- High
- 59.54
- Объем
- 1.165 K
- Дневное изменение
- 0.15%
- Месячное изменение
- 20.04%
- 6-месячное изменение
- 51.62%
- Годовое изменение
- 24.13%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8