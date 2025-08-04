КотировкиРазделы
Валюты / COPX
COPX: Global X Copper Miners ETF

59.36 USD 0.09 (0.15%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс COPX за сегодня изменился на 0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 59.17, а максимальная — 59.54.

Следите за динамикой Global X Copper Miners ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций COPX сегодня?

Global X Copper Miners ETF (COPX) сегодня оценивается на уровне 59.36. Инструмент торгуется в пределах 0.15%, вчерашнее закрытие составило 59.27, а торговый объем достиг 1165. Всю динамику можно отследить на ценовом графике COPX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X Copper Miners ETF?

Global X Copper Miners ETF в настоящее время оценивается в 59.36. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 24.13% и USD. Отслеживайте движения COPX на графике в реальном времени.

Как купить акции COPX?

Вы можете купить акции Global X Copper Miners ETF (COPX) по текущей цене 59.36. Ордера обычно размещаются около 59.36 или 59.66, тогда как 1165 и -0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения COPX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции COPX?

Инвестирование в Global X Copper Miners ETF предполагает учет годового диапазона 30.77 - 59.86 и текущей цены 59.36. Многие сравнивают 20.04% и 51.62% перед размещением ордеров на 59.36 или 59.66. Изучайте ежедневные изменения цены COPX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global X Copper Miners ETF?

Самая высокая цена Global X Copper Miners ETF (COPX) за последний год составила 59.86. Акции заметно колебались в пределах 30.77 - 59.86, сравнение с 59.27 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Copper Miners ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global X Copper Miners ETF?

Самая низкая цена Global X Copper Miners ETF (COPX) за год составила 30.77. Сравнение с текущими 59.36 и 30.77 - 59.86 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения COPX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций COPX?

В прошлом Global X Copper Miners ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 59.27 и 24.13% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
59.17 59.54
Годовой диапазон
30.77 59.86
Предыдущее закрытие
59.27
Open
59.40
Bid
59.36
Ask
59.66
Low
59.17
High
59.54
Объем
1.165 K
Дневное изменение
0.15%
Месячное изменение
20.04%
6-месячное изменение
51.62%
Годовое изменение
24.13%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8