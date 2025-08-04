- Übersicht
COPX: Global X Copper Miners ETF
Der Wechselkurs von COPX hat sich für heute um 0.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 59.02 bis zu einem Hoch von 59.63 gehandelt.
Verfolgen Sie die Global X Copper Miners ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
COPX News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von COPX heute?
Die Aktie von Global X Copper Miners ETF (COPX) notiert heute bei 59.61. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.57% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 59.27 und das Handelsvolumen erreichte 2581. Das Live-Chart von COPX zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie COPX Dividenden?
Global X Copper Miners ETF wird derzeit mit 59.61 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 24.65% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von COPX zu verfolgen.
Wie kaufe ich COPX-Aktien?
Sie können Aktien von Global X Copper Miners ETF (COPX) zum aktuellen Kurs von 59.61 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 59.61 oder 59.91 platziert, während 2581 und 0.35% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von COPX auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in COPX-Aktien?
Bei einer Investition in Global X Copper Miners ETF müssen die jährliche Spanne 30.77 - 59.86 und der aktuelle Kurs 59.61 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 20.55% und 52.26%, bevor sie Orders zu 59.61 oder 59.91 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von COPX.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Global X Copper Miners ETF?
Der höchste Kurs von Global X Copper Miners ETF (COPX) im vergangenen Jahr lag bei 59.86. Innerhalb von 30.77 - 59.86 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 59.27 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Global X Copper Miners ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Global X Copper Miners ETF?
Der niedrigste Kurs von Global X Copper Miners ETF (COPX) im Laufe des Jahres betrug 30.77. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 59.61 und der Spanne 30.77 - 59.86 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von COPX live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von COPX statt?
Global X Copper Miners ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 59.27 und 24.65% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 59.27
- Eröffnung
- 59.40
- Bid
- 59.61
- Ask
- 59.91
- Tief
- 59.02
- Hoch
- 59.63
- Volumen
- 2.581 K
- Tagesänderung
- 0.57%
- Monatsänderung
- 20.55%
- 6-Monatsänderung
- 52.26%
- Jahresänderung
- 24.65%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8