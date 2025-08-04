KurseKategorien
Währungen / COPX
Zurück zum Aktien

COPX: Global X Copper Miners ETF

59.61 USD 0.34 (0.57%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von COPX hat sich für heute um 0.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 59.02 bis zu einem Hoch von 59.63 gehandelt.

Verfolgen Sie die Global X Copper Miners ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

COPX News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von COPX heute?

Die Aktie von Global X Copper Miners ETF (COPX) notiert heute bei 59.61. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.57% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 59.27 und das Handelsvolumen erreichte 2581. Das Live-Chart von COPX zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie COPX Dividenden?

Global X Copper Miners ETF wird derzeit mit 59.61 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 24.65% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von COPX zu verfolgen.

Wie kaufe ich COPX-Aktien?

Sie können Aktien von Global X Copper Miners ETF (COPX) zum aktuellen Kurs von 59.61 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 59.61 oder 59.91 platziert, während 2581 und 0.35% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von COPX auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in COPX-Aktien?

Bei einer Investition in Global X Copper Miners ETF müssen die jährliche Spanne 30.77 - 59.86 und der aktuelle Kurs 59.61 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 20.55% und 52.26%, bevor sie Orders zu 59.61 oder 59.91 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von COPX.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Global X Copper Miners ETF?

Der höchste Kurs von Global X Copper Miners ETF (COPX) im vergangenen Jahr lag bei 59.86. Innerhalb von 30.77 - 59.86 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 59.27 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Global X Copper Miners ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Global X Copper Miners ETF?

Der niedrigste Kurs von Global X Copper Miners ETF (COPX) im Laufe des Jahres betrug 30.77. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 59.61 und der Spanne 30.77 - 59.86 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von COPX live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von COPX statt?

Global X Copper Miners ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 59.27 und 24.65% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
59.02 59.63
Jahresspanne
30.77 59.86
Vorheriger Schlusskurs
59.27
Eröffnung
59.40
Bid
59.61
Ask
59.91
Tief
59.02
Hoch
59.63
Volumen
2.581 K
Tagesänderung
0.57%
Monatsänderung
20.55%
6-Monatsänderung
52.26%
Jahresänderung
24.65%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
1.8%
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
-0.3%
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
94.2
Erw
100.7
Vorh
97.8