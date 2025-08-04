クォートセクション
通貨 / COPX
COPX: Global X Copper Miners ETF

59.38 USD 0.11 (0.19%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

COPXの今日の為替レートは、0.19%変化しました。日中、通貨は1あたり59.02の安値と59.54の高値で取引されました。

Global X Copper Miners ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

COPX News

よくあるご質問

COPX株の現在の価格は？

Global X Copper Miners ETFの株価は本日59.38です。0.19%内で取引され、前日の終値は59.27、取引量は1927に達しました。COPXのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Global X Copper Miners ETFの株は配当を出しますか？

Global X Copper Miners ETFの現在の価格は59.38です。配当方針は会社によりますが、投資家は24.17%やUSDにも注目します。COPXの動きはライブチャートで確認できます。

COPX株を買う方法は？

Global X Copper Miners ETFの株は現在59.38で購入可能です。注文は通常59.38または59.68付近で行われ、1927や-0.03%が市場の動きを示します。COPXの最新情報はライブチャートで確認できます。

COPX株に投資する方法は？

Global X Copper Miners ETFへの投資では、年間の値幅30.77 - 59.86と現在の59.38を考慮します。注文は多くの場合59.38や59.68で行われる前に、20.08%や51.67%と比較されます。COPXの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Global X Copper Miners ETFの株の最高値は？

Global X Copper Miners ETFの過去1年の最高値は59.86でした。30.77 - 59.86内で株価は大きく変動し、59.27と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Global X Copper Miners ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Global X Copper Miners ETFの株の最低値は？

Global X Copper Miners ETF(COPX)の年間最安値は30.77でした。現在の59.38や30.77 - 59.86と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。COPXの動きはライブチャートで確認できます。

COPXの株式分割はいつ行われましたか？

Global X Copper Miners ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、59.27、24.17%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
59.02 59.54
1年のレンジ
30.77 59.86
以前の終値
59.27
始値
59.40
買値
59.38
買値
59.68
安値
59.02
高値
59.54
出来高
1.927 K
1日の変化
0.19%
1ヶ月の変化
20.08%
6ヶ月の変化
51.67%
1年の変化
24.17%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8