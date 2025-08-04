Global X Copper Miners ETFの現在の価格は59.38です。配当方針は会社によりますが、投資家は24.17%やUSDにも注目します。COPXの動きはライブチャートで確認できます。

Global X Copper Miners ETFの株の最低値は？

Global X Copper Miners ETF(COPX)の年間最安値は30.77でした。現在の59.38や30.77 - 59.86と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。COPXの動きはライブチャートで確認できます。