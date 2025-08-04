- 概要
COPX: Global X Copper Miners ETF
COPXの今日の為替レートは、0.19%変化しました。日中、通貨は1あたり59.02の安値と59.54の高値で取引されました。
Global X Copper Miners ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
COPX News
よくあるご質問
COPX株の現在の価格は？
Global X Copper Miners ETFの株価は本日59.38です。0.19%内で取引され、前日の終値は59.27、取引量は1927に達しました。COPXのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Global X Copper Miners ETFの株は配当を出しますか？
Global X Copper Miners ETFの現在の価格は59.38です。配当方針は会社によりますが、投資家は24.17%やUSDにも注目します。COPXの動きはライブチャートで確認できます。
COPX株を買う方法は？
Global X Copper Miners ETFの株は現在59.38で購入可能です。注文は通常59.38または59.68付近で行われ、1927や-0.03%が市場の動きを示します。COPXの最新情報はライブチャートで確認できます。
COPX株に投資する方法は？
Global X Copper Miners ETFへの投資では、年間の値幅30.77 - 59.86と現在の59.38を考慮します。注文は多くの場合59.38や59.68で行われる前に、20.08%や51.67%と比較されます。COPXの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Global X Copper Miners ETFの株の最高値は？
Global X Copper Miners ETFの過去1年の最高値は59.86でした。30.77 - 59.86内で株価は大きく変動し、59.27と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Global X Copper Miners ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Global X Copper Miners ETFの株の最低値は？
Global X Copper Miners ETF(COPX)の年間最安値は30.77でした。現在の59.38や30.77 - 59.86と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。COPXの動きはライブチャートで確認できます。
COPXの株式分割はいつ行われましたか？
Global X Copper Miners ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、59.27、24.17%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 59.27
- 始値
- 59.40
- 買値
- 59.38
- 買値
- 59.68
- 安値
- 59.02
- 高値
- 59.54
- 出来高
- 1.927 K
- 1日の変化
- 0.19%
- 1ヶ月の変化
- 20.08%
- 6ヶ月の変化
- 51.67%
- 1年の変化
- 24.17%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8